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Футболисты клуба Депортиво Ла-Корунья не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 07-го января 2018 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Вильярреал – Депортиво Ла-Корунья идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 18:00 по МСК.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Вильярреал – Депортиво Ла-Корунья определились с коэффициентами. На ФК Вильярреал выставили 1.53, на мировую между командами — 4.3, а ставки на гостей матча принимаются по 7.9.
В этом сезоне футбольный клуб Вильярреал только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Вильярреал пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Вильярреал хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
В этом сезоне у футбольного клуба Депортиво Ла-Корунья совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Депортиво Ла-Корунья находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Депортиво Ла-Корунья выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Депортиво Ла-Корунья в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Вильярреал и Депортиво Ла-Корунья, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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