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Малага — Эспаньол: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.01.18

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Малага — Эспаньол: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.01.18

08 января состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Малага – Эспаньол. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Малага, а вот игроки ФК Эспаньол смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 23:00 по МСК.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Малага – Эспаньол коэффициент на победу гостей просел до 3.42. На ничью он остался неизменным — 3.3, а на победу хозяев матча он немного вырос до 2.4.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Малага использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Малага, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Малага выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Сейчас футбольный клуб Эспаньол пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Эспаньол одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Эспаньол забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Малага – Эспаньол, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Эспаньол.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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