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Перт Глори — Мельбурн Сити: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 09.01.18

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Перт Глори — Мельбурн Сити: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 09.01.18

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 09-го января, так как именно в этот день на поле сойдутся Перт Глори и Мельбурн Сити. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Мельбурн Сити сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Перт Глори. Начало данной игры произойдет в 14:00 по московскому времени.

Если футбольные клубы Перт Глори и Мельбурн Сити в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.48. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2.76, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 2.34.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Перт Глори существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Перт Глори проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Перт Глори никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Мельбурн Сити прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Мельбурн Сити сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Мельбурн Сити в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Перт Глори – Мельбурн Сити, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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