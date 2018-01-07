ПАОК — Трикала прогноз и ставки от профессионала 09.01.18

Главный арбитр матча ПАОК – Трикала в 18:15 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 09 января и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Трикала на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Трикала – девять против двух.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче ПАОК – Трикала, занизив на них коэффициент до 1.1. Поставить на ничью можно по 6.95, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 19.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб ПАОК отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома ПАОК еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном ПАОК пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Футбольный клуб Трикала имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Трикала демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Трикала продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Трикала в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Хозяева матча ПАОК – Трикала предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК ПАОК больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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