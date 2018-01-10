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Ньюкасл Джетс — Брисбен Роар: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 12.01.18

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Ньюкасл Джетс — Брисбен Роар: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 12.01.18

В последнем противостоянии Ньюкасл Джетс – Брисбен Роар свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 12 января у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 11:50. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Ньюкасл Джетс обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Поставить на хозяев матча Ньюкасл Джетс – Брисбен Роар можно по коэффициенту 1.79, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.9. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.8.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Ньюкасл Джетс слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Ньюкасл Джетс был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Ньюкасл Джетс выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Брисбен Роар прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Брисбен Роар сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Брисбен Роар в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Ньюкасл Джетс – Брисбен Роар, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Брисбен Роар.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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