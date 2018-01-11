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Бертон Альбион — Куинз Парк Рейнджерс прогноз и ставки от профессионала 13.01.18

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Бертон Альбион — Куинз Парк Рейнджерс прогноз и ставки от профессионала 13.01.18

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 13 января, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Бертон Альбион и Куинз Парк Рейнджерс. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Бертон Альбион, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 18:00.

В футбольном поединке Бертон Альбион – Куинз Парк Рейнджерс букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2.745, на ничью выставили 3.2, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 2.62.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Бертон Альбион существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Бертон Альбион проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Бертон Альбион никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Куинз Парк Рейнджерс построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Куинз Парк Рейнджерс выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Бертон Альбион – Куинз Парк Рейнджерс не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Бертон Альбион и Куинз Парк Рейнджерс, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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