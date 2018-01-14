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Лобос БУАП — Керетаро: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Мексики 14.01.18

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Лобос БУАП — Керетаро: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Мексики 14.01.18

В рамках национального первенства пройдет поединок Лобос БУАП – Керетаро, который будет сыгран между командами в 14.01.2018. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 02:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Керетаро – две победы против одного поражения.

Поставить на хозяев матча Лобос БУАП – Керетаро можно по коэффициенту 2.02, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.1. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Лобос БУАП уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Лобос БУАП сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Лобос БУАП не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Керетаро уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Керетаро практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Керетаро демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Хозяева матча Лобос БУАП – Керетаро предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Лобос БУАП больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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