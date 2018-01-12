Конфианса — Олимпико ЕК Итабаянинья: прогноз, ставки букмекера на матч. 13.01.18

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 13-го января, так как именно в этот день на поле сойдутся Конфианса и Олимпико ЕК Итабаянинья. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Олимпико ЕК Итабаянинья сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Конфианса. Начало данной игры произойдет в 21:00 по московскому времени.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Конфианса – Олимпико ЕК Итабаянинья определились с коэффициентами. На ФК Конфианса выставили 1.21, на мировую между командами — 6, а ставки на гостей матча принимаются по 8.7.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Конфианса слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Конфианса был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Конфианса выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Олимпико ЕК Итабаянинья может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Олимпико ЕК Итабаянинья надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Олимпико ЕК Итабаянинья имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Так как хозяева поединка Конфианса – Олимпико ЕК Итабаянинья сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Конфианса.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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