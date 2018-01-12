Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Сошо
|12.01 22:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
Что изменилось в "Сошо" после продажи клуба и какую ставку сделать во время ближайшей игры команды - ответы в прогнозе
|Осер
|12.01 22:00 по МСК.
|Хавре
Во французской Лиге 2 встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы. Чей стимул окажется выше?
|Страсбур
|12.01 22:45 по МСК.
|Генгам
Новичок чемпионата Франции "Страсбург" ждет в гости крепкий "Генгам". Надежный прогноз уже готов!
|Гирона
|13.01 15:00 по МСК.
|Лас Палмас
Абсолютный дебютант чемпионата Испании "Жирона" принимает на своем поле "Лас-Пальмас", который пытается реанимировать Пако Хемес
|Вест Бромвич
|13.01 18:00 по МСК.
|Брайтон
Безвыигрышная серия "Вест Бромвича" в чемпионате Англии насчитывает 20 матчей
|Ницца
|13.01 22:00 по МСК.
|Амьенс
В первом круге чемпионата Франции "Амьен" разгромил "Ниццу" со счетом 3:0. Сумеют ли "орлята" взять реванш?
|Боруссия
|14.01 20:00 по МСК.
|Вольфсбург
Дортмундская "Боруссия" продолжает вести борьбу за тройку призеров немецкой Бундеслиги
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 13-го января, так как именно в этот день на поле сойдутся Конфианса и Олимпико ЕК Итабаянинья. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Олимпико ЕК Итабаянинья сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Конфианса. Начало данной игры произойдет в 21:00 по московскому времени.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Конфианса – Олимпико ЕК Итабаянинья определились с коэффициентами. На ФК Конфианса выставили 1.21, на мировую между командами — 6, а ставки на гостей матча принимаются по 8.7.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Конфианса слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Конфианса был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Конфианса выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Олимпико ЕК Итабаянинья может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Олимпико ЕК Итабаянинья надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Олимпико ЕК Итабаянинья имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Так как хозяева поединка Конфианса – Олимпико ЕК Итабаянинья сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Конфианса.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq