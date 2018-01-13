Прогнозы и ставки на матч Боавишта — Портимоненсе 14.01.18

Для наших экспертов футбольный матч команды Боавишта и команды Портимоненсе, которые сыграют между собой в ближайшем туре чемпионата, вызвал интерес потому, что оба клуба сейчас ведут борьбу за места в турнирной таблице. Напомним, что сейчас во многих чемпионатах для команд наступил решающий этап, до конца чемпионатов осталось сыграть не так много туров, а это означает, что у команд все меньше шансов улучшить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, командам сейчас необходимо играть только на победу. В принципе, составы у команды Боавишта и команды Портимоненсе весьма подходящие для того чтобы ровно отыграть на финальном отрезке чемпионата. Судя по информации из официальных источников, в командах нет травмированных, а ведущие футболисты находятся в неплохой форме. И это несмотря на усталость, которая накопилась у них по ходу сезона. Несмотря на это, менеджеры футбольных клубов пребывают в хорошем настроении, и оптимистично смотря в будущее, говоря о том, что их подопечным по силам улучшить свои турнирные позиции за счет хорошего выступления на финальном отрезке чемпионата. Прогнозируя этот матч, наши эксперты постарались учесть все важнейшие аспекты, свои прогнозы на игру мы делали, основываясь на статистических факторах и текущей форме этих команд. При этом мы учли, что по ходу игры букмекеры предлагают довольно-таки большой объем ставок, особенно на матчи лидеров чемпионата. Мы не сомневаемся в том, что противостояние будет интересным, поэтому рекомендуем болельщикам не пропустить этот матч.

В матче команды Боавишта и команды Портимоненсе, которые сыграют между собой в рамках первенства страны, эксперты нашего ресурса выбрали ряд интересных ставок в букмекерских конторах, на которые стоит обратить внимание бетторам. В первую очередь, это касается статистики. Чаще всего, букмекеры выдают верную линию на основные исходы футбольных матчей, а вот корректными предложениями на статистические показатели того или иного футбольного матча почему-то пренебрегают. Хотя, прогнозировать статистику не так уж и сложно, главное, иметь терпение и желание. Мы используем специальные ресурсы, которые находятся в сети в открытом доступе, и ими, при желании, может воспользоваться каждый. Сегодня практически все букмекерские конторы позволяют делать ставки не только до начала матча, но и во время игры. Причем, ставки можно делать как на основные исходы матча, так и на дополнительные исходы и на статистику. Это очень удобно, так как по ходу матча, наблюдая за развитием событий на футбольном поле, можно сделать ставку по лучшему коэффициенту, либо по более выгодным предложениям. В общем, нашими прогнозами можно успешно пользоваться как до начала матча, так и по ходу игры. Особенно это касается тех болельщиков, которые привыкли наблюдать за матчами любимой команды с трибуны стадиона. Матч команды Боавишта и команды Портимоненсе будет непростым, команды имеют богатую историю противостояний, поэтому зрелищный и бескомпромиссный футбол болельщикам гарантирован.

Относительно коэффициентов, выставленных букмекерами на матч команды Боавишта и команды Портимоненсе, у экспертов нашего портала нет никаких возражений. Хозяева поля, действительно, должны быть небольшими фаворитами в этом матче, так как они занимают более высокую строчку в турнирной таблице относительно своих соперников, а также не имеют таких значительных кадровых потерь перед этим матчем. С другой стороны, с турнирной точки зрения, и команда Боавишта, и команда Портимоненсе уже практически решили свои вопросы в чемпионате, поэтому для них эта игра не будет иметь такого принципиального значения. Исходя из этого, наиболее выгодной ставкой в этом матче видится ставка на общий тотал забитых голов на больше, а также на индивидуальный тотал голов на больше каждой команды. Возможно, что в этом матче хозяева поля и одержат победу, однако вряд ли они смогут сделать это с солидной разницей, наши эксперты полагают, что гости проиграют не более чем в один мяч, следовательно, фора команды Портимоненсе в этом матче тоже выглядит неплохой ставкой. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы советуем играть на меньше, так как обеим командам нет смысла фолить и набирать предупреждения, так как впереди еще есть важные противостояния, где понадобятся футболисты основы. Общий тотал угловых в этом матче мы рассматриваем на больше, так как обе команды привыкли строить свои атаки через фланги, что предполагает большое количество угловых, да и в матчах между собой команды часто перебивают тотал, выставленный букмекерами.

Матч завершится победой Боавишта — 2.47, матч завершится победой Портимоненсе — 3.28, нет победителей — 3.2.

Сегодняшний матч, в котором встретятся команда Боавишта и команда Портимоненсе можно назвать матчем тура, так как команды будут биться не на жизнь, а на смерть, ведь терять очки нельзя ни одному из соперников, в противном случае, это серьезно осложнит жизнь проигравшему в турнирной таблице. Матч анонсировали достаточно давно, поэтому, нет сомнений в том, что его будут смотреть все ценители современного футбола. В составах одной и другой команды выступает большое количество известных футболистов, действия которых на футбольном поле вызывают настоящий восторг у публики, так что, аншлаг на стадионе и у экранов телевизоров гарантирован. А там где азарт – там обязательно ставки, ведь мало кто из футбольных болельщиков откажется проверить свое мнение относительно исхода такого матча, сделав небольшую ставку в букмекерской конторе. Наши эксперты предлагают большой выбор ставок на это событие, так как в линиях букмекерских контор на этот матч предложен просто гигантский выбор ставок и мы, конечно же, не могли пройти мимо некоторых предложений. Всем отлично футбольного вечера, и выигрышных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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