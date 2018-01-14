Бали Юнайтед — Тампинс Роверс: прогноз, ставки букмекера на матч. 16.01.18

Главный арбитр матча Бали Юнайтед – Тампинс Роверс в 15:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 16-го января 2018 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Тампинс Роверс на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Тампинс Роверс – девять против двух.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Бали Юнайтед – Тампинс Роверс определились с коэффициентами. На ФК Бали Юнайтед выставили 2.02, на мировую между командами — 3.66, а ставки на гостей матча принимаются по 3.76.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Бали Юнайтед использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Бали Юнайтед, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Бали Юнайтед выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Тампинс Роверс построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Тампинс Роверс выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Бали Юнайтед – Тампинс Роверс не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Бали Юнайтед – Тампинс Роверс, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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