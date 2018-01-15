Бур-ан-Бресс Перонна — ЮС Квевилли прогноз профессионала 16.01.18

Личная встреча между футбольными клубами Бур-ан-Бресс Перонна и ЮС Квевилли назначена на 16-го января 2018 года и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Бур-ан-Бресс Перонна. По Москве начало данной игры в 23:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Бур-ан-Бресс Перонна – ЮС Квевилли определились с коэффициентами. На ФК Бур-ан-Бресс Перонна выставили 2.07, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 4.06.

В прошлом поединке футбольного клуба Бур-ан-Бресс Перонна основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Бур-ан-Бресс Перонна будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Бур-ан-Бресс Перонна есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба ЮС Квевилли построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб ЮС Квевилли выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Бур-ан-Бресс Перонна – ЮС Квевилли не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Бур-ан-Бресс Перонна и ЮС Квевилли, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

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