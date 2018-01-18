Ньюкасл Джетс — Веллингтон Феникс: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 20.01.18

В рамках национального первенства пройдет поединок Ньюкасл Джетс – Веллингтон Феникс, который будет сыгран между командами в 20-го января 2018 года. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 09:35 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Веллингтон Феникс – две победы против одного поражения.

Гости футбольного поединка Ньюкасл Джетс – Веллингтон Феникс получили коэффициент 4.88 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.8, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.688.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Ньюкасл Джетс не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Ньюкасл Джетс уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

За последние четыре недели футбольному клубу Веллингтон Феникс пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Веллингтон Феникс находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Веллингтон Феникс намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Веллингтон Феникс в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

В футбольном поединке Ньюкасл Джетс – Веллингтон Феникс эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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