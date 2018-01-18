Гамбург — Кёльн прогноз профессионала на матч 20.01.18

Футболисты клуба Кёльн не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 20-го января проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Гамбург – Кёльн идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 20:30 по МСК.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Гамбург – Кёльн коэффициент на победу гостей просел до 5.4. На ничью он остался неизменным — 3.64, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.81.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Гамбург существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Гамбург проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Гамбург никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Футбольный клуб Кёльн в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Кёльн демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Кёльн забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Кёльн имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Гамбург – Кёльн, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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