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|Кайл Эдмунд
|19.01 03:00 по МСК.
|Николай Басилашвили
Матч 3 круга на Открытом чемпионате Австралии между Кайлом Эдмундом и Николохом Басилашвили ожидает нас 19 января.
|Джонсон С / Кверри С
|19.01 03:00 по МСК.
|П. Андухар/ А. Рамос-Винолас
Матч 2 круга на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде у мужчин между парой Джонсон/Куэрри и Андухар/Рамос-Винолас ожидает нас 19 января.
|Дерби
|19.01 22:45 по МСК.
|Бристоль
Центральный матч тура в Чемпионшипе. Встречаются две команды, которые претендуют на повышение в классе
|Гранада
|19.01 23:00 по МСК.
|Сарагоса
Над тренером "Гранады" сгущаются тучи, команда проиграла два матча Сегунды подряд
|Томас Бердых
|20.01 03:00 по МСК.
|Хуан Мартин Дель Потро
Матч 3 круга на Открытом чемпионате Австралии между Хуаном-Мартином Дель Потро и Томашем Бердыхом ожидает нас 20 января.
|Эвертон
|20.01 18:00 по МСК.
|Вест Бромвич
"Эвертон" Сэма Эллардайса не может выиграть в Премьер-лиге 5 туров подряд
20-го января 2018 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Лариса – АЕК. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Лариса, а вот игроки ФК АЕК смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 20:30 по МСК.
В футбольном поединке Лариса – АЕК букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 5.2, на ничью выставили 3.54, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 1.66.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Лариса отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Лариса еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Лариса пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб АЕК может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК АЕК надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но АЕК имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
В футбольном поединке Лариса – АЕК эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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