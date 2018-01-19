Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Панатинайкос
|19.01 22:15 по МСК.
|ЦСКА
В 19-м туре Евролиги нас ждет увлекательная дуэль двух европейских грандов – «Панатинаикоса» и ЦСКА. Греческий клуб выиграл абсолютно все домашние матчи в этом евросезоне, однако сейчас, возможно, команду Хавьера Паскуаля ожидает самая серьезная проверка на прочность. Сумеет ли «Панатинаикос» победить ЦСКА?
|Дерби
|19.01 22:45 по МСК.
|Бристоль
Центральный матч тура в Чемпионшипе. Встречаются две команды, которые претендуют на повышение в классе
|Гранада
|19.01 23:00 по МСК.
|Сарагоса
Над тренером "Гранады" сгущаются тучи, команда проиграла два матча Сегунды подряд
|Томас Бердых
|20.01 09:00 по МСК.
|Хуан Мартин Дель Потро
Матч 3 круга на Открытом чемпионате Австралии между Хуаном-Мартином Дель Потро и Томашем Бердыхом ожидает нас 20 января.
|Карабукспор
|20.01 13:30 по МСК.
|Генчлербирлиги
Есть уверенный вариант в чемпионате Турции. Предлагаем две ставки, одна из которых по коэффициенту доходит почти до 2.5!
|Эвертон
|20.01 18:00 по МСК.
|Вест Бромвич
"Эвертон" Сэма Эллардайса не может выиграть в Премьер-лиге 5 туров подряд
|Вильяреал
|20.01 20:30 по МСК.
|Леванте
"Вильярреал" после сенсационной победы над "Реалом" принимает "Леванте". Очевидная победа фаворита?
|Амьенс
|20.01 22:00 по МСК.
|Генгам
Безвыигрышная серия "Амьена" в чемпионате Франции составляет 6 матчей. Продлит ли "Генгам" черную полосу пикардийцев?
|Болонья
|21.01 17:00 по МСК.
|Беневенто
"Беневенто" навсегда вошел в историю европейского футбола, но поможет ли такая "известность" в поединке с "Болоньей"?
|Саутгемптон
|21.01 19:00 по МСК.
|Тоттенхэм
В английской Премьер-лиге состоится противостояние двух аргентинских тренеров, двух Маурисио - Пеллегрино и Почеттино. Чей клуб будет ближе к победе?
|Лион
|21.01 23:00 по МСК.
|ПСЖ
Программу 22-го тура чемпионата Франции завершит главный поединок уик-энда "Лион" - "Пари Сен-Жермен"
Футболисты клуба УНАМ Пумас готовятся до 21-го января 2018 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Клуб Америка. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 21:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет УНАМ Пумас – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Гости поединка УНАМ Пумас – Клуб Америка от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 2.72. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2.81, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.34.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба УНАМ Пумас слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше УНАМ Пумас был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле УНАМ Пумас выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Клуб Америка постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Хозяева матча УНАМ Пумас – Клуб Америка предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК УНАМ Пумас больше 1.5 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq