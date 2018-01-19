УНАМ Пумас — Клуб Америка: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Мексики 21.01.18

Футболисты клуба УНАМ Пумас готовятся до 21-го января 2018 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Клуб Америка. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 21:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет УНАМ Пумас – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Гости поединка УНАМ Пумас – Клуб Америка от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 2.72. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2.81, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.34.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба УНАМ Пумас слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше УНАМ Пумас был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле УНАМ Пумас выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Клуб Америка постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Хозяева матча УНАМ Пумас – Клуб Америка предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК УНАМ Пумас больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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