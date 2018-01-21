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|Болонья
|21.01 17:00 по МСК.
|Беневенто
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|21.01 17:00 по МСК.
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|21.01 19:00 по МСК.
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|Лион
|21.01 23:00 по МСК.
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В рамках национального первенства пройдет поединок Суонси Сити – Ливерпуль, который будет сыгран между командами в 22-го января. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 23:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Ливерпуль – две победы против одного поражения.
Букмекеры считают фаворитом поединка Суонси Сити – Ливерпуль гостей, так что на их победу выставили коэффициент 1.32. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 11.5, а на ничейный результат можно поставить по 5.9.
На своем поле футбольный клуб Суонси Сити не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Суонси Сити находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Суонси Сити в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Сейчас футбольный клуб Ливерпуль пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Ливерпуль одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Ливерпуль забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Суонси Сити – Ливерпуль, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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