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В 03:10 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Индепендиенте – Росарио Сентраль, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 24.01.2018 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Индепендиенте сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Поставить на хозяев матча Индепендиенте – Росарио Сентраль можно по коэффициенту 2.34, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.7. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.06.
В этом сезоне футбольный клуб Индепендиенте только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Индепендиенте пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Индепендиенте хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Росарио Сентраль сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Росарио Сентраль имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Росарио Сентраль покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
На поединок Индепендиенте – Росарио Сентраль идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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