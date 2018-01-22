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Лацио — Удинезе: прогноз, ставки букмекера на матч. 24.01.18

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Прогноз от наших экспертов
Лацио — Удинезе: прогноз, ставки букмекера на матч. 24.01.18

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 24-го января 2018 года, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Лацио и Удинезе. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Лацио, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 21:00.

Поставить на хозяев матча Лацио – Удинезе можно по коэффициенту 1.38, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 7.2. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 5.4.

В этом сезоне футбольный клуб Лацио только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Лацио пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Лацио хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

Футбольный клуб Удинезе имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Удинезе демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Удинезе продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Удинезе в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Между командами Лацио и Удинезе всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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