Прогнозы и ставки специалистов на матч Лацио — Удинезе 24.01.18

Экспертам нашего ресурса всегда нравилось анализировать наиболее интересные противостояния, исходы которых не берутся предсказать даже наиболее опытные эксперты и прогнозисты, которых в современном футболе, да и в других видах спорта в последнее время развелось превеликое множество. Это своеобразный вызов, так как, делая прогнозы на матчи лидеров чемпионата, всегда чувствуешь себя на одном уровне с великими футболистами. В общем, мы никак не могли пройти мимо матча, в котором команда Лацио и команда Удинезе будут определять сильнейшего. Оба клуба имеют в своих составах отличных футболистов, которые под руководством известных опытных менеджеров демонстрируют отличный футбол. Фактически, в нынешнем сезоне оба клуба показывают футбол высокого уровня, поэтому их называют основными претендентами на борьбу за высокие места в чемпионате. Напомним, что сейчас чемпионат входит в завершающую стадию, однако это не означает, что футболисты могут позволить себе расслабиться, так как главная борьба еще впереди, и только тот клуб, который покажет футбол действительно высочайшего класса, может занять высокое место по итогам чемпионата. Встреча команды Лацио и команды Удинезе будет настоящей изюминкой футбольного тура, мы советуем не пропустить этот матч, а о ставках на эту игру уже позаботились эксперты нашего портала, приготовив много интересных прогнозов. Кстати, многие наши прогнозы можно использовать не только для ставок до начала матча, но и походу игры. Советуем это учитывать.

Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что современный футбол превратиться в абсолютно непредсказуемую игру, в которой будет забиваться голов не меньше, чем шайб в хоккее. Если с хоккеем все понятно, и сама специфика этого вида спорта подразумевает большое количество шайб, то в футболе все не так однозначно. Появление большого количества футболистов атакующего амплуа послужило толчком к тому, что менеджеры начали использовать абсолютно новые тактические схемы, которые позволяют командам забивать много голов в ворота своих соперников. При этом акцент в таких схемах делается, прежде всего, на атаку, поэтому и у соперников появляются шансы. Такая тактика вначале использовалась только теми футбольными клубами, которые могли позволить себе приобрести лучших футболистов атакующего плана, однако теперь в таких игроках нет недостатка, поэтому все больше и больше команд перенимает эту тактику, следовательно, в самые ближайшие годы стоит ждать того, что все футбольные чемпионаты будут играть по такой схеме. Сегодняшние соперники – команда Лацио и команда Удинезе тоже используют подобную тактику, оба клуба имеют отличную полузащиту, футболисты которой в любой момент матча могут перестроиться и начать действовать как полноценные футболисты атаки. Исходя из этого, а также учитывая тот факт, что команда Лацио и команда Удинезе практически все свои очные матчи сыграли на больше, эксперты нашего ресурса полагают, что сегодняшний матч тоже может быть результативным. Больше прогнозов с описанием от наших экспертов можно найти ниже. Всем удачных ставок.

Встреча команды Лацио и команды Удинезе будет носить не самый принципиальный характер. Хозяева поля, равно как и гости, комфортно чувствуют себя в середине турнирной таблице. Конечно, у обеих команд есть шансы на то, чтобы побороться за верхние строчки чемпионатов, в надежде выбороть себе путевку в один из клубных турниров, однако команды вряд ли будут этим заниматься. Бюджеты клубов скромны, и руководство, скорее всего, не пойдет на такие траты. Так что, встреча команды Лацио и команды Удинезе, скорее, будет проходить в статусе товарищеского матча. А это означает, что оба клуба не будут обременять себя защитными действиями. Поэтому общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше. При этом мы рекомендуем обратить внимание на индивидуальный тотал каждой команды. Фаворитом матча у букмекеров идут хозяева поля. В принципе, такие котировки вполне справедливы. Однако первый матч остался за футболистами команды Лацио, так что, велика вероятность того, что в этом матче хозяева поля вернут долг своим соперникам. Мы рискнем предположить, что за хороший коэффициент в этом матче победу одержат футболисты команды Удинезе. Да, это риск, но риск вполне оправданный, те бетторы, кто предпочитает не рисковать, могут сыграть фору команды Удинезе. Нарушений и предупреждений в матче ожидается немного, так как футболистам обеих команд нет необходимости действовать агрессивно. Угловые мы бы рекомендовали пропустить, так как непонятно, как будет складываться матч, да и в нынешнем сезоне команды нестабильны по этому показателю.

Победителем матча станет Лацио — 1.38, нет победителей в матче — 5.4, победителем матча станет Удинезе — 7.2.

Современный футбол – это огромное количество матчей, которые ежедневно радуют болельщиков футболом высшего качества. Ежегодно уровень футбола растет. Появляется много новых футбольных команд, а академии дарят миру новых звезд, привносящих в футбол много нового, отчего этот вид спорта становится более динамичным, а противостояния футбольных команд более зрелищными. Сегодня современный футбол взял курс на омоложение, в составах большинства команд лидерами являются футболисты, которым еще нет 25-лет. При этом это не просто зеленые юнцы, которым эксперты мирового футбола пророчат блестящее будущее, а вполне сформированные футболисты, способные в ответственные моменты игры принимать трудные решения и брать игру в свои руки. Да и сам футбол сильно изменился, сегодня редко какая команда играя от обороны, наоборот, в мировом футболе сейчас модно действовать открыто, непрерывно атакуя ворота соперника большими силами. От этого современный футбол только выигрывает, так как матчи становятся более зрелищными и результативными, что только на руку нашим экспертам и любителям футбола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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