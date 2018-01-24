Шеффилд Уинсдей — Рединг: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Англии 26.01.18

В последнем противостоянии Шеффилд Уинсдей – Рединг свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 26-го января у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 22:45. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Шеффилд Уинсдей обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Гости поединка Шеффилд Уинсдей – Рединг от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 3.44. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2.27, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.5.

Свой последний матч клуб Шеффилд Уинсдей провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Шеффилд Уинсдей крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Рединг постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Учитывая сильную игру хозяев матча Шеффилд Уинсдей – Рединг на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Рединг, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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