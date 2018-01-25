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|Марин Чилич
|25.01 11:30 по МСК.
|Кайл Эдмунд
Не слишком ожидаемым получился полуфинал на Открытом чемпионате Австралии между Марином Чиличем и Кайлом Эдмундом.
|Панатинайкос
|25.01 22:15 по МСК.
|Жальгирис
Потерпев первое домашнее поражение в сезоне, «Панатинаикос» несколько ухудшил свои позиции в турнирной таблице. «Трилистников» теперь опережает не только ЦСКА, но и «Олимпиакос». Также грецкую команду догнал как раз «Жальгирис», приятно удивляющий литовских фанатов в этом розыгрыше турнира. Команда Ясикявичуса уже обыгрывала на выезде «Фенербахче». Стоит ли ожидать сенсации и в поединке с «Панатинаикосом», и на что лучше сделать прогноз в этой встрече?
|Дрезден
|25.01 22:30 по МСК.
|Ст. Паули
Программу поединков 19-го тура Второй Бундеслиги закрывают дрезденское "Динамо" и "Санкт-Паули"
|Брюгге
|25.01 22:30 по МСК.
|Остенде
Насколько реальны шансы "Остенде" отобрать очки у лидера чемпионата Бельгии "Брюгге"?
|Страсбур
|25.01 23:00 по МСК.
|Лилль
Последним матчем 1/16 финала Кубка Франции станет встреча "Страсбурга" и "Лилля"
Поклонники футбола с нетерпением ожидают 27 января, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Монаркас и Керетаро. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Монаркас, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 04:00.
Самый большой коэффициент в матче Монаркас – Керетаро идет на гостей и составляет 3.48, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.38. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.27.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Монаркас использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Монаркас, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Монаркас выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Керетаро построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Керетаро выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Монаркас – Керетаро не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Монаркас – Керетаро, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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