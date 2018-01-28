Прогноз на матч Олимпик Марсель — Монако 28.01.18

Экспертам нашего ресурса всегда нравилось анализировать наиболее интересные противостояния, исходы которых не берутся предсказать даже наиболее опытные эксперты и прогнозисты, которых в современном футболе, да и в других видах спорта в последнее время развелось превеликое множество. Это своеобразный вызов, так как, делая прогнозы на матчи лидеров чемпионата, всегда чувствуешь себя на одном уровне с великими футболистами. В общем, мы никак не могли пройти мимо матча, в котором команда Олимпик Марсель и команда Монако будут определять сильнейшего. Оба клуба имеют в своих составах отличных футболистов, которые под руководством известных опытных менеджеров демонстрируют отличный футбол. Фактически, в нынешнем сезоне оба клуба показывают футбол высокого уровня, поэтому их называют основными претендентами на борьбу за высокие места в чемпионате. Напомним, что сейчас чемпионат входит в завершающую стадию, однако это не означает, что футболисты могут позволить себе расслабиться, так как главная борьба еще впереди, и только тот клуб, который покажет футбол действительно высочайшего класса, может занять высокое место по итогам чемпионата. Встреча команды Олимпик Марсель и команды Монако будет настоящей изюминкой футбольного тура, мы советуем не пропустить этот матч, а о ставках на эту игру уже позаботились эксперты нашего портала, приготовив много интересных прогнозов. Кстати, многие наши прогнозы можно использовать не только для ставок до начала матча, но и походу игры. Советуем это учитывать.

Наши эксперты после тщательного изучения предстоящего матча, в котором встретятся футболисты команды Олимпик Марсель и футболисты команды Монако, выяснили, что оба соперника будут играть в ослабленных составах. Это вызвано большим количеством травм и дисквалификаций. Так что, есть вероятность, что букмекеры несколько поторопились выставлять хозяев поля такими фаворитами. В принципе, если убрать все форс-мажорные обстоятельства, то и хозяева поля, и гости уже обеспечили себе участие в высшем дивизионе чемпионата на будущий сезон. Однако расслабляться командам не стоит, так как впереди им предстоит сыграть с лидерами чемпионата, а учитывая проблемы с составами, взять очки в этих матчах им будет очень непросто. Статистика встреч команды Олимпик Марсель и команда Монако говорит о том, что оба клуба действуют в атакующей манере, не сильно беспокоясь о защите собственных ворот. Учитывая, что в текущем матче в составах команд не будет ряда ключевых футболистов, наши эксперты полагают, что игра будет динамичной, поэтому велика вероятность большого количества забитых мячей. Еще мы учли тот факт, что команда Олимпик Марсель и команда Монако в очных противостояниях действуют довольно грубо, а сегодняшний арбитр является лидером чемпионата по желтым и красным карточкам. Этот аспект мы тоже отразили в своих прогнозах на этот матч. Так что, ждем от команд интересной игры, которая позволит бетторам неплохо заработать на ставках.

Для команды Олимпик Марсель практически все оставшиеся матчи чемпионата будут иметь решающее значение. Клуб балансирует на грани зоны вылета, поэтому команде необходимо набирать очки в каждом матче. В принципе, для хозяев поля сегодня выпадает реальный шанс улучшить свои турнирные позиции, так как в гости к ним пожалуют футболисты команды Монако, которые сейчас переживают не самые лучшие времена, хотя и занимают место в середине турнирной таблицы. Команда Монако ослаблена многочисленными травмами ведущих футболистов, вдобавок к этому клуб продал нескольких футболистов основы в межсезонье, которым так и не смог отыскать замену. В общем, у команды Олимпик Марсель сегодня появляется отличный шанс улучшить свои позиции в турнирной таблице, и наши эксперты полагают, что команда должна этим воспользоваться. Поэтому мы прогнозируем в этом матче победу хозяев поля. Однако победа вряд ли дастся футболистам команды Олимпик Марсель легко. Матч должен получиться напряженным, с обилием жестких столкновений и большим количеством предупреждений. Поэтому общий тотал нарушений и желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. В игре вряд ли будет забито много голов, так как уровень исполнителей в составах обеих команд оставляет желать лучшего, да и игра вряд ли будет динамичной, так как команды будут много осторожничать, действуя через центр. Отсюда и общий тотал забитых голов на меньше. Это же касается и общего тотала угловых, с учетом того, что игра будет идти, преимущественно, в центре поля, команды вряд ли подадут много стандартов, так как что угловых на меньше тоже выглядит хорошей ставкой на этот матч.

В матче победу одержит Олимпик Марсель — 2.57, в матче победу одержит Монако — 2.904, будет ничья в матче — 3.52.

Футбольных болельщиков просто переполняет азарт, это видно невооруженным глазом. Настоящие фанаты своих клубов готовы до хрипоты в горле спорить о преимуществах своего футбольного клуба, а если речь идет о том, чтобы побиться об заклад, то готовы рисковать абсолютно всем. Именно на это и рассчитывают букмекеры. При этом настоящие фанаты редко имеют понятие об игре в букмекерской конторе, поэтому постоянно находятся в проигрыше, делая ставки на свои любимые команды. Наши эксперты полагают, что это надо исправлять. Букмекеров необходимо наказывать за их ошибки, и в этом бетторам помогут наши прогнозы. Чаще всего, мы предлагаем прогнозы на статистику футбольных матчей, так как статистика лучше анализируется и поддается прогнозированию. Как показывает практика, ставки на исход футбольных матчей не приносят такой прибыли, как ставки на статистику. В ближайшем матче, где команда Олимпик Марсель и команда Монако будут определять сильнейшего, нам приглянулось несколько интересных ставок, мы с удовольствием делимся ими, поэтому советуем не пропустить матч и сделать ставки по нашим прогнозам, которые принесут гарантированную прибыль.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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