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|Суонси
|30.01 22:45 по МСК.
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|31.01 22:45 по МСК.
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В 02:45 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Универсидад де Консепсьон – Васко да Гама, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 01 февраля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Универсидад де Консепсьон сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Гости футбольного поединка Универсидад де Консепсьон – Васко да Гама получили коэффициент 2.42 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.2, а на хозяев принимаются ставки по котировке 3.195.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Универсидад де Консепсьон слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Универсидад де Консепсьон был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Универсидад де Консепсьон выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Васко да Гама сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Васко да Гама имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Васко да Гама покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Универсидад де Консепсьон – Васко да Гама, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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