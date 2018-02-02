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Орьенте Петролеро — Хорхе Вильстерманн: прогноз, ставки букмекера на матч. 02.02.18

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Орьенте Петролеро — Хорхе Вильстерманн: прогноз, ставки букмекера на матч. 02.02.18

Футболисты клуба Орьенте Петролеро готовятся до 02.02.2018, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Хорхе Вильстерманн. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 03:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Орьенте Петролеро – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Орьенте Петролеро – Хорхе Вильстерманн, выставив коэффициент 1.96 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.2, а поставить на ничью возможно по 3.44.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Орьенте Петролеро отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Орьенте Петролеро еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Орьенте Петролеро пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Хорхе Вильстерманн сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Хорхе Вильстерманн имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Хорхе Вильстерманн покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Между командами Орьенте Петролеро и Хорхе Вильстерманн всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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