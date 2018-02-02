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|Екатерина Макарова
|31.01 18:30 по МСК.
|Анастасия Павлюченкова
Матч 1 круга на теннисном турнире в Санкт-Петербурге между российскими теннисистками Анастасией Павлюченковой и Екатериной Макаровой ожидает нас 31 января.
|Зенит Ст.-Петербург
|31.01 19:00 по МСК.
|Л. Ритас
Два подряд поражения от «Баварии» поставили «Зенит» в несколько затруднительное положение. Теперь у россиян одинаковое количество побед с «Торино» и на один триумф больше, чем у «Летувос Ритас». Как можно понять уже сейчас, судьба второй путевки в плей-офф Еврокубка будет решаться в поединке питерцев с итальянцами. Однако проигрыш россиян литовцам может еще больше усложнить жизнь команде Карасева. Для «Летувоса», напротив, победа в предстоящем матче является единственным шансом пробиться дальше. Других вариантов у прибалтийского клуба нет. Чего ожидать от этого поединка?
|Ньюкасл
|31.01 22:45 по МСК.
|Бёрнли
Последнюю домашнюю победу в Премьер-лиге "Ньюкасл" одержал еще 21 октября 2017 года
|Саутгемптон
|31.01 22:45 по МСК.
|Брайтон
"Саутгемптон" не может выиграть в Премьер-лиге 11 матчей подряд, а "Брайтон" не забивает в гостях 600 минут. Чья серия прервется?
|Ман Сити
|31.01 23:00 по МСК.
|Вест Бромвич
"Манчестер Сити" продолжает претендовать на все четыре трофея сезона. Букмекеры не сомневаются в победе над "Вест Бромвичем", но каким получится выигрыш?
|Сток
|31.01 23:00 по МСК.
|Уотфорд
В Премьер-лиге "Уотфорд" сыграет первый матч под руководством нового главного тренера
Футболисты клуба Орьенте Петролеро готовятся до 02.02.2018, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Хорхе Вильстерманн. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 03:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Орьенте Петролеро – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Орьенте Петролеро – Хорхе Вильстерманн, выставив коэффициент 1.96 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.2, а поставить на ничью возможно по 3.44.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Орьенте Петролеро отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Орьенте Петролеро еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Орьенте Петролеро пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Хорхе Вильстерманн сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Хорхе Вильстерманн имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Хорхе Вильстерманн покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Между командами Орьенте Петролеро и Хорхе Вильстерманн всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
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