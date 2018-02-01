Ставки на матч Нову-Амбургу – Пайсанду, прогноз на футбол от 02.02.18

Современный футбол представлен большим количеством ярких команд, в составах которых выступает огромное количество перспективных молодых футболистов, которые своими активными действиями на футбольном поле стараются пробить себе дорогу в топ-клубы современного футбола. У одних футболистов это получается, у других – нет, однако их старания привносят огромный вклад в развитие современного футбола, делая его динамичным, результативным и непредсказуемым. В составах команды Нову-Амбургу и команды Пайсанду, которые будут определять сильнейшего в очном противостоянии, тоже есть перспективная молодежь. Эти футболисты уже успели заявить о себе не только на уровне клубных соревнований, но и на уровне сборных. В нынешнем чемпионате команда Нову-Амбургу и команда Пайсанду хоть и находятся в числе клубов, которые имеют шансы на завоевание высоких мест в турнирной таблице по итогам чемпионата, вряд ли могут прыгнуть выше головы. Поэтому им нет необходимости демонстрировать защитную игру в очном матче. Напомним, что оба клуба в нынешнем сезоне отличаются хорошей атакой, действующей стремительно и мобильно. По мнению экспертов нашего портала, в этом матче нас ждет атакующий футбол, так как лидеры обеих команд постараются проявить себя в надежде на то, что их заметят скауты ведущих футбольных клубов. Да и очная статистика противостояний этих команд говорит о том, что нас ждет веселый футбол. Поэтому наши эксперты советуют всем любителям футбола воспользоваться нашими прогнозами и не пропустить этот интереснейший матч.

Сегодня определяющими факторами, на которые обращают внимание наши эксперты при прогнозировании того или футбольного матча являются вовсе не показатели клуба в текущем сезоне, и не статистика, как думают многие. Да, все это играет свою роль и эксперты нашего портала, естественно, не оставляют такие вещи без внимания. Однако существуют любопытные информационные выборки, которые играют важную роль при составлении прогнозов нашими экспертами. Воспользоваться статистикой для прогнозирования статистических ставок, предлагаемых букмекерами, может каждый, так как сегодня в сети Интернет полно специальных программ и порталов, которые фиксируют и учитывают каждый статистический показатель того или иного футбольного клуба. Однако существуют матчи, типа противостояния команды Нову-Амбургу и команды Пайсанду, исходы которых невозможно предсказать без анализа всех составляющих такого противостояния. Наши эксперты уже неоднократно говорили о том, что победитель определяется не только качеством игры, но и психологией. Существуют команды-победители, которые перед каждым матчем особо настраиваются психологически, поэтому они побеждают еще до старта матча, так как уверены в том, что соперники не смогут ничего противопоставить их игре. Мы тщательно проанализировали и изучили все аспекты матча команды Нову-Амбургу и команды Пайсанду победа в котором необходима одной и другой команде, ниже можно найти наши прогнозы на этот матч. Несмотря на то, что мы спрогнозировали основной исход этого матча, мы бы рекомендовали лучше делать ставки на статистику, так как шансов иметь стабильный плюс, делая статистические ставки – более высок. Хотя, пусть каждый беттор принимает решение самостоятельно.

Эксперты нашего портала не согласны с букмекерами, предлагающими небольшой коэффициент на победу команды Нову-Амбургу в матче с футболистами команды Пайсанду. Несмотря на то, что хозяева поля опережают своих соперников в турнирной таблице, а также демонстрируют отличный футбол в родных стенах, мы думаем, что у гостей есть шансы побороться в этом матче. У хозяев поля не будет нескольких ключевых футболистов, поэтому даже фактор родного поля и класс команды здесь не имеют такого преимущества, чтобы хозяева поля были такими фаворитами. Гости умеют играть в выездных матчах, так как действуют в атакующем стиле, и в текущем сезоне смогли забить всем своим соперникам. Из этого следует, что индивидуальный тотал команды Пайсанду лучше играть не больше. При этом команда Пайсанду не отличается мощной защитой, а в родных стенах команда Нову-Амбургу всегда действуют агрессивно, так что, общий тотал в матче тоже можно заигрывать на больше. Относительно основного исхода этого матча, то здесь предпочтительно брать фору гостей, хотя, более рисковые бетторы могут сделать ставки на то, что команда Пайсанду не проиграет в этом матче. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как и команда Нову-Амбургу, и команда Пайсанду атакуют флангами, стараясь найти голову больших нападающих, а при стандартах к атаке подключаются мощные защитники, поэтому стандарты – ударное оружие обеих команд. Нарушений и желтых карточек в этом матче должно быть много, так как команды действуют довольно агрессивно при отборе мяча, да и в личных встречах практически всегда пробивали заявленные букмекерами тотал этих статистических ставок.

Матч закончится триумфом Нову-Амбургу — 2.98, ничья в матче — 3.4, матч закончится триумфом Пайсанду — 2.07.

Очень много футбольных болельщиков сегодня предпочитают делать ставки в букмекерских конторах, считая себя экспертами в этом виде спорта. Именно на это и рассчитывают букмекеры, заманивая неопытных игроков большим предложением ставок, как основных, так и дополнительных. Чтобы стабильно выигрывать деньги букмекеров необходимо быть настоящим профессионалом, разбираться в ставках досконально, использовать различные стратегии и схемы. В общем, к ставкам необходимо относиться как к полноценной работе, в противном случае – это не закончится ничем хорошим, деньги будут проиграны, а настроение безнадежно испорчено. Лучше доверять прогнозам таких профессионалов, как эксперты нашего портала, которые уже не первый год имеют дело со ставками на футбол, знают стиль игры футбольных клубов и готовы анализировать много футбольных матчей без потери качества прогнозирования. Наши прогнозы позволят футбольным болельщикам заниматься их любимым делом – смотреть футбол, при этом, наши прогнозы принесут гарантированную прибыль от ставок. Так что, наслаждайтесь футболом и выигрывайте деньги букмекеров, обо всем остальном позаботятся наши профессионалы.

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