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Атлас — Круз Азуль: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Мексики 03.02.18

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Атлас — Круз Азуль: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Мексики 03.02.18

Главный арбитр матча Атлас – Круз Азуль в 06:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 03-го февраля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Круз Азуль на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Круз Азуль – девять против двух.

Поставить на хозяев матча Атлас – Круз Азуль можно по коэффициенту 2.875, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 2.62. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.4.

По меркам национального чемпионата Атлас это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Атлас является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Атлас пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Футбольный клуб Круз Азуль имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Круз Азуль демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Круз Азуль продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Круз Азуль в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Атлас – Круз Азуль, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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