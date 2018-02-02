Монтеррей — Леон: прогноз, ставки букмекера на матч. 04.02.18

Футболисты клуба Монтеррей готовятся до 04 февраля, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Леон. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 04:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Монтеррей – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

В футбольном поединке Монтеррей – Леон букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.67, на ничью выставили 4, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 5.75.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Монтеррей уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Монтеррей сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Монтеррей не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Футбольный клуб Леон в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Леон демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Леон забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Леон имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Монтеррей – Леон являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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