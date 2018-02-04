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|Нюрнберг
|02.02 20:30 по МСК.
|Эрцгебирге Ауэ
Анализируем матч Второй Бундеслиги. Как завершится поединок "Нюрнберга" и "Эрцгебирге"? Ответ в прогнозе
|Бамберг
|02.02 22:00 по МСК.
|Панатинайкос
В одном из матчей 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Бамберг» будет принимать «Панатинаикос». Будущие соперники сейчас на разных полюсах турнирной таблицы и с каждым проигранным поединком шансы немецкого клуба на попадание в первую восьмерку становятся все более призрачными. Удастся ли хозяевам выиграть в этой встрече? Попробуем разобраться.
|Париж
|02.02 22:00 по МСК.
|Ньор
Во французском футбол пишется новая сказка. Определяем выгодную ставку в матче "Париж" - "Ньор"
|Тур
|02.02 22:00 по МСК.
|Осер
"Тур" и "Осер" по ходу сезона успели сменить наставников. Что же после этого изменилось?
|Кельн
|02.02 22:30 по МСК.
|Боруссия
Главный тренер "Боруссии" Петер Штёгер отправляется в гости к своему бывшему клубу - "Кельну"
|Ингольштадт
|03.02 15:00 по МСК.
|Греутер Фюрт
Вторая Бундеслига. "Ингольштадт" против "Гройтер Фюрт". Есть надежный прогноз с коэффициентом выше 2.0!
|Вест Бромвич
|03.02 18:00 по МСК.
|Саутгемптон
В Премьер-лиги встречаются две команды из зоны вылета. Борьба за выживание обостряется...
В 06:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Некакса – Толука, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 04.02.2018 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Некакса сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Некакса – Толука практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.44. Хозяева получили на свою победу котировку 2.67, а на гостей идет прием ставок по 2.8.
По меркам национального чемпионата Некакса это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Некакса является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Некакса пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Толука прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Толука сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Толука в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Некакса – Толука, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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