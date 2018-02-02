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Витория Гимарайнш — Пасуш Феррейра прогноз специалиста 04.02.18

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# Астон Вилла 03.02 18:00 по МСК. Бёртон Альбион #
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Витория Гимарайнш — Пасуш Феррейра прогноз специалиста 04.02.18

Болельщики 04 февраля ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Витория Гимарайнш и Пасуш Феррейра. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 23:15 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Футбольный клуб Витория Гимарайнш среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.77. Ничейный результат оценен котировкой 3.48, а на ФК Пасуш Феррейра выставили 4.46.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Витория Гимарайнш на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Витория Гимарайнш потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Витория Гимарайнш в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Футбольный клуб Пасуш Феррейра имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Пасуш Феррейра демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Пасуш Феррейра продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Пасуш Феррейра в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Учитывая статистику личных встреч Витория Гимарайнш – Пасуш Феррейра, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Пасуш Феррейра еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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