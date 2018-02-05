Уотфорд — Челси: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 05.02.18

История противостояния Уотфорд – Челси длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Уотфорд одержал 51 победу, а на счету ФК Челси 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 05.02.2018 и по московскому времени его начало будет в 23:00.

Гости футбольного поединка Уотфорд – Челси получили коэффициент 1.62 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 4.34, а на хозяев принимаются ставки по котировке 6.05.

В прошлом поединке футбольного клуба Уотфорд основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Уотфорд будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Уотфорд есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Челси пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Челси находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Челси намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Челси в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая сильную игру хозяев матча Уотфорд – Челси на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Челси, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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