Мелгар — Сантьяго Уондерерс: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Либертадорес 07.02.18

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 07-го февраля, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Мелгар и Сантьяго Уондерерс. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Мелгар, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 03:30.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Мелгар – Сантьяго Уондерерс коэффициент на победу гостей просел до 4.26. На ничью он остался неизменным — 3.18, а на победу хозяев матча он немного вырос до 2.04.

В прошлом поединке футбольного клуба Мелгар основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Мелгар будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Мелгар есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Последний матч футбольного клуба Сантьяго Уондерерс прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Сантьяго Уондерерс находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Сантьяго Уондерерс в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Мелгар – Сантьяго Уондерерс на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Сантьяго Уондерерс, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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