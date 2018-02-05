Тоттенхэм Хотспур — Ньюпорт Каунти прогноз профессионала на матч 07.02.18

Болельщики 07 февраля ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Тоттенхэм Хотспур и Ньюпорт Каунти. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 23:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Тоттенхэм Хотспур – Ньюпорт Каунти неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 31. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.1 и 13.

Две недели назад футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Тоттенхэм Хотспур из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Тоттенхэм Хотспур выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Тоттенхэм Хотспур – Ньюпорт Каунти у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Ньюпорт Каунти постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Тоттенхэм Хотспур – Ньюпорт Каунти, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Ньюпорт Каунти.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: