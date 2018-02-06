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|Лимассол
|06.02 18:00 по МСК.
|Pafos
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|06.02 20:00 по МСК.
|Тиаго Моура Монтейро
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|Галатасарай
|06.02 20:15 по МСК.
|Альба
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|Осер
|06.02 20:30 по МСК.
|Хербьер
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|Зволле
|06.02 22:45 по МСК.
|Херенвеен
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|Суонси
|06.02 23:05 по МСК.
|Ноттс Каунти
В Кубке Англии "Суонси" и "Ноттс Каунти" не смогли определить победителя в первом матче. Кто окажется сильнее в переигровке?
|Ларисса
|07.02 18:15 по МСК.
|Яннина
1/4 финала Кубка Греции. Кто пойдет дальше - "Ларисса" или "Яннина"?
|Шальке 04
|07.02 22:45 по МСК.
|Вольфсбург
"Шальке" против "Вольфсбурга" - одна из самых интересных пар в 1/4 финала Кубка Германии
Главный арбитр матча Насьональ Монтевидео – Шапекоэнсе в 02:45 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 08-го февраля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Шапекоэнсе на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Шапекоэнсе – девять против двух.
Гости поединка Насьональ Монтевидео – Шапекоэнсе от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.72. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.91, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.28.
В этом сезоне футбольный клуб Насьональ Монтевидео только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Насьональ Монтевидео пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Насьональ Монтевидео хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
Футбольный клуб Шапекоэнсе имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Шапекоэнсе демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Шапекоэнсе продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Шапекоэнсе в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Ставить на матч Насьональ Монтевидео – Шапекоэнсе лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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