Индепендиенте Санта-Фе — Депортиво Тачира прогноз и ставки от специалиста 09.02.18

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 09-го февраля 2018 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Индепендиенте Санта-Фе и Депортиво Тачира. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Депортиво Тачира сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Индепендиенте Санта-Фе. Начало данной игры произойдет в 03:00 по московскому времени.

Самый большой коэффициент в матче Индепендиенте Санта-Фе – Депортиво Тачира идет на гостей и составляет 9.7, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 4.7. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.38.

Свой последний матч клуб Индепендиенте Санта-Фе провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Индепендиенте Санта-Фе крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

За последние четыре недели футбольному клубу Депортиво Тачира пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Депортиво Тачира находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Депортиво Тачира намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Депортиво Тачира в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Индепендиенте Санта-Фе – Депортиво Тачира встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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