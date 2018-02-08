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|Атромитос
|08.02 20:30 по МСК.
|ПАОК
"Атромитос" и "ПАОК" готовы провести ответный матч 1/2 финала Кубка Греции
|Брюгге
|08.02 22:45 по МСК.
|Стандард Льеж
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09 февраля состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Гранада – Вальядолид. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Гранада, а вот игроки ФК Вальядолид смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 23:00 по МСК.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Гранада – Вальядолид практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.42. Хозяева получили на свою победу котировку 1.92, а на гостей идет прием ставок по 4.78.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Гранада уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Гранада сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Гранада не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Вальядолид может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Вальядолид надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Вальядолид имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Хозяева матча Гранада – Вальядолид предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Гранада больше 1.5 гола.
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