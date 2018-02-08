Прогноз на матч Индепендиенте Санта-Фе — Депортиво Тачира от эксперта 09.02.18

Весь мир с нетерпением ждет старта матч команды Индепендиенте Санта-Фе и команды Депортиво Тачира. Оба футбольных клуба хорошо известны далеко за пределами родного чемпионата. На сегодняшний день эти клубы можно считать лучшими, так как они представлены отличными футболистами, выступающими под руководством известных менеджеров. Однако одного этого сегодня будет мало для достижения нужного результат в предстоящем матче. Напомним, что сейчас чемпионат вышел на финишный отрезок, поэтому командам необходимо тщательно подойти к оставшимся матчам, чтобы не упустить высокие места в турнирной таблице из-за банальной недооценки соперника. Особенно это касается матчей, в которых командам будут противостоять соперники, нив чем не уступающие им в классе. К таким матчам можно отнести и нашу сегодняшнюю встречу. В СМИ много говорили об этом матче, проводили сравнение футболистов и менеджеров обеих команд, детально разбирали тактические схемы игры, возможные изменения в составах, как до старта матча, так и по ходу игры. В общем, казалось бы, анализировать уже нечего, так как за нас это сделали мировые футбольные эксперты, чьи достижения не позволяют сомневаться в их компетенции. Однако эксперты нашего портала постарались внести и свою лепту в прогнозирование этого уникального футбольного события. Ниже можно ознакомиться с нашим видением этого матча. Мы старательно расписали каждый прогноз, чтобы любители футбола смогли сами определить для себя, когда делать ставки: до старта матча или в лайве. Мы полагаем, что игра будет просто великолепной, поэтому рекомендуем всем болельщикам не пропустить этот матч.

Сегодня определяющими факторами, на которые обращают внимание наши эксперты при прогнозировании того или футбольного матча являются вовсе не показатели клуба в текущем сезоне, и не статистика, как думают многие. Да, все это играет свою роль и эксперты нашего портала, естественно, не оставляют такие вещи без внимания. Однако существуют любопытные информационные выборки, которые играют важную роль при составлении прогнозов нашими экспертами. Воспользоваться статистикой для прогнозирования статистических ставок, предлагаемых букмекерами, может каждый, так как сегодня в сети Интернет полно специальных программ и порталов, которые фиксируют и учитывают каждый статистический показатель того или иного футбольного клуба. Однако существуют матчи, типа противостояния команды Индепендиенте Санта-Фе и команды Депортиво Тачира, исходы которых невозможно предсказать без анализа всех составляющих такого противостояния. Наши эксперты уже неоднократно говорили о том, что победитель определяется не только качеством игры, но и психологией. Существуют команды-победители, которые перед каждым матчем особо настраиваются психологически, поэтому они побеждают еще до старта матча, так как уверены в том, что соперники не смогут ничего противопоставить их игре. Мы тщательно проанализировали и изучили все аспекты матча команды Индепендиенте Санта-Фе и команды Депортиво Тачира победа в котором необходима одной и другой команде, ниже можно найти наши прогнозы на этот матч. Несмотря на то, что мы спрогнозировали основной исход этого матча, мы бы рекомендовали лучше делать ставки на статистику, так как шансов иметь стабильный плюс, делая статистические ставки – более высок. Хотя, пусть каждый беттор принимает решение самостоятельно.

Встреча команды Индепендиенте Санта-Фе и команды Депортиво Тачира будет носить не самый принципиальный характер. Хозяева поля, равно как и гости, комфортно чувствуют себя в середине турнирной таблице. Конечно, у обеих команд есть шансы на то, чтобы побороться за верхние строчки чемпионатов, в надежде выбороть себе путевку в один из клубных турниров, однако команды вряд ли будут этим заниматься. Бюджеты клубов скромны, и руководство, скорее всего, не пойдет на такие траты. Так что, встреча команды Индепендиенте Санта-Фе и команды Депортиво Тачира, скорее, будет проходить в статусе товарищеского матча. А это означает, что оба клуба не будут обременять себя защитными действиями. Поэтому общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше. При этом мы рекомендуем обратить внимание на индивидуальный тотал каждой команды. Фаворитом матча у букмекеров идут хозяева поля. В принципе, такие котировки вполне справедливы. Однако первый матч остался за футболистами команды Индепендиенте Санта-Фе, так что, велика вероятность того, что в этом матче хозяева поля вернут долг своим соперникам. Мы рискнем предположить, что за хороший коэффициент в этом матче победу одержат футболисты команды Депортиво Тачира. Да, это риск, но риск вполне оправданный, те бетторы, кто предпочитает не рисковать, могут сыграть фору команды Депортиво Тачира. Нарушений и предупреждений в матче ожидается немного, так как футболистам обеих команд нет необходимости действовать агрессивно. Угловые мы бы рекомендовали пропустить, так как непонятно, как будет складываться матч, да и в нынешнем сезоне команды нестабильны по этому показателю.

В игре победит Индепендиенте Санта-Фе — 1.38, ничья — 4.7, в игре победит Депортиво Тачира — 9.7.

Для экспертов нашего ресурса матч команды Индепендиенте Санта-Фе и команды Депортиво Тачира не оказался сложным орешком. Для составления прогнозов на этот матч мы воспользовались различными источниками информации, что позволило нам сделать тщательный анализ предложений букмекеров, и составить интересные прогнозы на матч. Обеим командам необходимо просто доиграть сезон, так как они практически решили все свои задачи в турнирной таблице. Именно поэтому мы ждем от этого противостояния открытой игры с большим количеством голевых моментов. Наши эксперты обратили внимание не только на исходы, но и на статистику матча, где мы нашли много интересных предложений букмекеров. Вообще, в последнее время букмекеры стали предлагать большой выбор различных дополнительных ставок, что только на руку нашим экспертам, так как есть из чего выбрать. В общем, матч будет интересным, пусть в нем и не будет жесткой борьбы, но опасные моменты и забитые мячи должны исправить этот недочет. Всем удачных ставок и зрелищного футбола. Не забывайте делать ставки по нашим прогнозам, так как на дистанции это принесет солидный плюс.

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