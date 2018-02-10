Тигрес — Клуб Америка прогноз профессионала на матч 11.02.18

В последнем противостоянии Тигрес – Клуб Америка свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 11-го февраля у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 04:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Тигрес обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Самый большой коэффициент в матче Тигрес – Клуб Америка идет на гостей и составляет 3.66, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.6. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.12.

На своем поле футбольный клуб Тигрес не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Тигрес находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Тигрес в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Футбольный клуб Клуб Америка в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Клуб Америка демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Клуб Америка забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Клуб Америка имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Хозяева матча Тигрес – Клуб Америка предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Тигрес больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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