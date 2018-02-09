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Готовы поделиться проверенной ставкой по матчу английского Чемпионшипа
В рамках национального первенства пройдет поединок Боавишта – Витория Гимарайнш, который будет сыгран между командами в 11 февраля. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 23:15 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Витория Гимарайнш – две победы против одного поражения.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Боавишта – Витория Гимарайнш практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.05. Хозяева получили на свою победу котировку 2.73, а на гостей идет прием ставок по 3.045.
Футбольный клуб Боавишта в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Боавишта сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Боавишта выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Боавишта не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Последний матч футбольного клуба Витория Гимарайнш прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Витория Гимарайнш находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Витория Гимарайнш в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Учитывая статистику личных встреч Боавишта – Витория Гимарайнш, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Витория Гимарайнш еще не разу не проигрывал в два мяча.
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