Прогноз на матч Лобос БУАП — Атлас от эксперта 11.02.18

У команды Лобос БУАП и команды Атлас, которые проведут личную встречу в рамках очередного тура известного футбольного чемпионата, очень много поклонников во всех уголках мира. Клубы имеют огромное количество титулов не только в родном чемпионате, но и в ряде других командных соревнований. В составах команд выступают известные футболисты, являющиеся лидерами национальных сборных. Многие мальчишки начинают заниматься футболом именно из-за того чтобы походить на своих кумиров. У руля команды Лобос БУАП и команды Атлас стоят опытные менеджеры, которые прививают своим подопечным различные тактически схемы, при помощи которых, а также собственного мастерства, футболисты шокируют своих соперников на футбольном поле, добиваясь побед и титулов. Но сегодняшний матч для каждого из соперников не будет простым, так как друг другу будут противостоять опытные футболисты, которых не так-то просто чем-то удивить. Именно поэтому нашим экспертам было интересно составить свои прогнозы на этот матч. Нет необходимости говорить о том, что оба клуба противостоят друг другу ежегодно, а в случае, если жребий сводит эти команды в различных командных соревнованиях или кубках, то у болельщиков появляется отличный шанс наблюдать за противостоянием этих знаменитых футбольных клубов неоднократно. Наши прогнозы на этот матч, в основном, сделаны исходя из текущей формы и амбиций этих футбольных команд в нынешнем сезоне, поэтому мы ждем здесь только яркого и интересного противостояния с большим количеством голов.

Относительно противостояния команды Лобос БУАП и команды Атлас, прогнозы на которого наши эксперты решили предложить свои прогнозы. Оба клуба в текущем сезоне выступают очень и очень неплохо. Судя по тому, как обе команды играют во второй части сезона, складывается впечатление, что руководство поставило задачу занять высокие места в турнирной таблице. В принципе, отталкиваясь от игры, которую показывают команды, а также учитывая тот факт, что клубам в межсезонье удалось сохранить всех своих лидеров, поставленные задачи не кажутся невыполнимыми. Для этого достаточно более-менее ровно отыграть в оставшихся матчах сезона. Однако сделать это будет очень непросто, так как впереди у команды Лобос БУАП и команды Атлас серьезные соперники, которые претендуют на чемпионство. Относительно статистики личных встреч между этими футбольными клубами, то здесь, скорее, стоит рассматривать матч на тотал больше, так как между собой эти команды играют результативно. Да и в текущем чемпионате менеджеры клубов делают ставку на атаку, чем лишний раз подтверждают верность предположений наших экспертов. Еще стоит обратить внимание на тот факт, что в лазарете команд нет представителей атаки, так что, в сегодняшнем противостоянии передние линии команд будут представлены основными нападающими. В общем, нас ждет интересное противостояние, с детальными прогнозами наших экспертов на которое можно ознакомиться ниже.

Не всегда эксперты нашего портала согласны с букмекерами, выставляющими котировки на футбольные матчи. Однако сегодня у нас нет никаких возражений относительно тех коэффициентов, которые были выставлены на матч команды Лобос БУАП и команды Атлас. Хозяевам поля сейчас очень нужны очки, так как они ведут борьбу за верхние строчки в турнирной таблице. Гости тоже нуждаются в очках, однако они им необходимы совсем для других целей – команда Атлас должна обезопасить себя от зоны вылета. В принципе, у гостей есть еще достаточно матчей для выполнения своих задач на сезон, тогда как хозяева поля не имеют права на ошибку. Учитывая, что команда Лобос БУАП уверенно выступает перед родными болельщиками, и с командами, уровня гостей никогда не имела проблем на своем поле, а также учитывая настрой хозяев поля, наши эксперты предполагают, что команда Лобос БУАП уверенно победит своих соперников. Именно поэтому мы рекомендуем в этом матче делать ставки на победу команды Лобос БУАП и на фору команды Лобос БУАП. Учитывая, что гости в выездных матчах пропускают много, наши эксперты полагают, что сегодня оптимальной ставкой будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. При этом можно сделать ставки и на общий тотал на больше, исходя, конечно же, из того, что команда Лобос БУАП победит разгромно. В принципе, ставка на пенальти в этом матче является вполне оправданной, так как команда Лобос БУАП привыкла непрерывно атаковать ворота своих соперников в родных стенах, а под таким натиском даже самые опытные защитники могут допустить ошибку. Еще перспективно выглядит ставка на индивидуальный тотал угловых команды Лобос БУАП на больше, в расчете на то, что хозяева вряд ли удовлетворяться 1 или 2 забитыми голами.

Матч закончится триумфом Лобос БУАП — 2.32, ничья в матче — 3.44, матч закончится триумфом Атлас — 3.32.

Эксперты нашего ресурса отлично понимают, почему практически все букмекерские конторы не только расширили свои линии на футбол, но и стали предлагать большой объем ставок на статистику и прочие дополнительные параметры по ходу матча. Футбол с каждым годом становится все более популярным видом спорта, естественно, армия игроков в букмекерских конторах растет, поэтому бетторам необходимо предлагать что-то новое. По мнению наших экспертов, появление в лайв-ставках футбольной статистики – большой плюс именно для бетторов, так как букмекеры не всегда могут адекватно оценить ход матча, используя различные программы. Благодаря нашим прогнозам, можно делать ставки и до и во время матча, что существенно повышает шансы на успех, так как по ходу матча, в зависимости от развития событий на футбольном поле, можно сделать ставку не только по более выгодному коэффициенту, но и выбрав более выгодный исход. А еще лайв-ставки примечательны тем, что там можно поставить гораздо большую сумму, чем букмекер принимает до матча. Так что, рекомендуем бетторам осваивать лайв-ставки, ну и, конечно, пользоваться нашими футбольными прогнозами.

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