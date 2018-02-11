Атлетико Тигре — Аргентинос Хуниорс прогноз специалиста на матч 13.02.18

В рамках национального первенства пройдет поединок Атлетико Тигре – Аргентинос Хуниорс, который будет сыгран между командами в 13-го февраля. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 01:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Аргентинос Хуниорс – две победы против одного поражения.

Футбольный клуб Атлетико Тигре среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2.68. Ничейный результат оценен котировкой 3.1, а на ФК Аргентинос Хуниорс выставили 3.055.

В этом сезоне футбольный клуб Атлетико Тигре только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Атлетико Тигре пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Атлетико Тигре хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Аргентинос Хуниорс построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Аргентинос Хуниорс выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Атлетико Тигре – Аргентинос Хуниорс не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

В футбольном поединке Атлетико Тигре – Аргентинос Хуниорс эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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