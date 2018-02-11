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|Хаддерсфилд
|11.02 15:00 по МСК.
|Борнмут
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|Греутер Фюрт
|11.02 15:30 по МСК.
|Дрезден
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|Вера Звонарева
|11.02 15:30 по МСК.
|Йинг-Йинг Дуан
Доха
|Сампродия
|11.02 17:00 по МСК.
|Хеллас
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|Кьево
|11.02 17:00 по МСК.
|Дженоа
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|Штуттгарт
|11.02 17:30 по МСК.
|М'Гладбах
Что дала "Штутгарту" смена тренера и стали ли швабы сильнее?
Хозяев матча Бали Юнайтед – Янгон Юнайтед 13-го февраля ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 10:30 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Бали Юнайтед – Янгон Юнайтед практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 5.5. Хозяева получили на свою победу котировку 1.26, а на гостей идет прием ставок по 13.5.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Бали Юнайтед существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Бали Юнайтед проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Бали Юнайтед никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
После того, как футбольный клуб Янгон Юнайтед выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Янгон Юнайтед удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Бали Юнайтед – Янгон Юнайтед, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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