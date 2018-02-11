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Бали Юнайтед — Янгон Юнайтед прогноз профессионала 13.02.18

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Прогнозы на сегодня:
Англия Футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Хаддерсфилд 11.02 15:00 по МСК. Борнмут #
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Набравший ход "Борнмут" пожалует в гости к новичку Премьер-лиги "Хаддерсфилду"
Германия Футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Греутер Фюрт 11.02 15:30 по МСК. Дрезден #
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Во Второй немецкой Бундеслиге играют команды из нижней части турнирной таблицы. Эксперты Betfaq дают подсказку, как заработать   
ВТА Теннис: ВТА – Одиночные – Доха, Катар(Квалификация)
до начала:
# Вера Звонарева 11.02 15:30 по МСК. Йинг-Йинг Дуан #
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Доха
Италия Футбол: Италия – Серия А
до начала:
# Сампродия 11.02 17:00 по МСК. Хеллас #
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Италия Футбол: Италия – Серия А
до начала:
# Кьево 11.02 17:00 по МСК. Дженоа #
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В чемпионате Италии "Кьево" не выигрывал 9 туров подряд - как использовать эту информацию и на что поставить?

 
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Бали Юнайтед — Янгон Юнайтед прогноз профессионала 13.02.18

Хозяев матча Бали Юнайтед – Янгон Юнайтед 13-го февраля ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 10:30 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Бали Юнайтед – Янгон Юнайтед практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 5.5. Хозяева получили на свою победу котировку 1.26, а на гостей идет прием ставок по 13.5.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Бали Юнайтед существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Бали Юнайтед проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Бали Юнайтед никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

После того, как футбольный клуб Янгон Юнайтед выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Янгон Юнайтед удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Бали Юнайтед – Янгон Юнайтед, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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