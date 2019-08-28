«Аякс» — АПОЭЛ. 28.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Футбол. Квалификация Лиги чемпионов, плей-офф, ответный матч.
«Аякс» (Нидерланды) — АПОЭЛ (Кипр)
Стадион: «Йохан Круифф Арена». Амстердам, Нидерланды
28.08.2019. 22:00 МСК
Судья: Феликс Цвайер (Германия)
В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Аякс» в родных стенах встретится с АПОЭЛом. Первый матч состоялся в Кипре, команды в этой встрече не смогли порадовать результативными атаками. Амстердамский клуб считается безоговорочным фаворитом на своей арене. Смогут ли подопечные Эрика тен Хаага оправдать свой статус и выйти в групповую стадию европейского турнира?
В первом матче, который прошёл в Кипре, подопечные Эрика тен Хаага больше владели мячом и нанесли больше ударов по воротам соперника. У амстердамской команды было несколько хороших возможностей, чтобы огорчить АПОЭЛ на его арене. Гол на выезде мог бы стать весомой заявкой на проход для «аяксидов».
На поле АПОЭЛа свои шансы не использовали Давид Нерес, Донни ван де Бек и Клас-Ян Хунтелаар. В концовке этой игры с поля был удалён защитник голландской команды Нуссаир Мазрауи. Вместо марокканского футболиста в основном составе ожидается появление Серджино Деста. Лидеры команды в строю и готовы порадовать своих фанатов уверенной игрой. Эрик тен Хааг не сможет рассчитывать на помощь нападающего Каспера Дольберга. Датский футболист не успеет восстановиться от травмы к ответному противостоянию с кипрской командой. Также в составе «аяксидов» не окажутся Карел Эйтинг и Квинси Промес.
Кипрский клуб очень достойно смотрелся на фоне фаворита противостояния. В первом матче перед родными трибунами АПОЭЛ не отсиживался в обороне. «Легенды» часто тревожили оборону соперника и кипера «аяксидов» Андре Онану. В частности, свои моменты в первом тайме не реализовали Гиоргос Иоанну и Мусса Аль-Тамари.
После перерыва в составе АПОЭЛа могли отличиться Лукас (сэйв Онаны) и Андрия Павлович. Мяч после удара последнего попал в перекладину. АПОЭЛ был близок к тому, чтобы вырвать победу над соперником после того, как голландский клуб остался вдесятером из-за удаления Мазрауи. В составе кипрской команды есть травмированные футболисты. Главный тренер АПОЭЛа Томас Долль не сможет выпустить на поле соперника Салданью Алефа, Георгиоса Эфрема, Савваса Генцоглу (перебор карточек) и Праксителиса Воуроса.
С учётом недавней встречи команды встретились уже три раза. В очных противостояниях между «Аяксом» и АПОЭЛом были зафиксированы два ничейных результата, одна победа на счету нидерландской команды (разгром в 2014 году со счётом 4:0).
Возможный состав «Аякса»: Андре Онана, Серджино Дест, Йоел Велтман, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Рэзван Марин, Донни ван де Бек, Дэйли Блинд, Хаким Зиеш, Душан Тадич, Давид Нерес.
Возможный состав АПОЭЛа: Вид Белец, Гиоргос Меркис, Николас Иоанну, Вуядин Савич, Роман Безьяк, Лукас, Кевин Ляфранс, Урош Матич, Драган Михайлович, Мусса Аль-Тамари, Андрия Павлович.
Амстердамский клуб отлично действует на родной арене и намерен обыграть своего соперника. В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов «Аякс» был близок к тому, чтобы оказаться в финале. После подобного выступления команда намерена снова проявить себя на европейской арене. АПОЭЛ ждёт очень трудный матч в Амстердаме. На предстоящую игру можно взять следующие линии.
«Аякс» фора по угловым (-3,5) с коэффициентом 1,909 в
Амстердамский клуб все еще может застрять в этих непроходимых джунглях квалификации. Главная сенсация прошлого европейского сезона потеряла двух лидеров, и похоже, что это сказалось на команде сильнее, чем ожидали тренеры и менеджеры. На Кипре «Аяксу» пришлось заканчивать матч в меньшинстве и безголевая ничья совсем ничего не гарантирует.
«Аякс» (4-3-3): Онана – Де Вит, Велтман, Мартинес, Тальяфико – Блинд, Дан Де Бек, Марин – Тадич, Нерес, Зиеш
Не сыграют: Мазрауи
АПОЭЛ (3-4-3): Берк – Меркис, Лафранс, Иоанну — Аль-Тамари, Гентсоглу, Татич, Михайлович – Бизяк, Павлович, Де Винчети
Не сыграют: –
Такое чувство, что «Аякс» никак не может вздохнуть полной грудью. Команда совсем не бежит, как это было весной этого года. Со стороны кажется, что амстердамцы даже планировали пройти эту колючую проволоку отбора малой кровью, но сейчас пора включаться на максимум.
Команда с Кипра все еще в игре. На ответный матч перед ними стоит вполне конкретная задача. Если они сумели сдержать натиск атаки «Аякса» один раз, то почему бы не повторить это через неделю. «Аякс» пока явно не в своей тарелке. Прежнего взаимопонимания в середине поля нет, а без грамотного и надежного тыла уже совсем иначе смотрится и атака. Если гости забьют, то у полуфиналиста ЛЧ начнутся очень большие проблемы. Наш прогноз на этот матч – «обе забьют» за 1,85.
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Знаменитому амстердамскому Аяксу скоро уже в кошмарных снах будут сниться команды представляющие Элладу (Греция+Кипр), которые ну никак не хотят сдаваться голландскому гранду в нынешнем отборе Лиги Чемпионов УЕФА. Где после больших проблем в предыдущих стыковых матчах с греческим ПАОКом (Салоники) «аяксиды» столкнулись с не меньшими трудностями уже в тяжбе с кипрским АПОЭЛом. На 100 % отскочив в первой игре на родине Афродиты, в которой хозяева стадиона просто обязаны были побеждать с разницей в 2-3 мяча, не реализовав большое количество голевых возможностей.
На что Аякс всего лишь ответил небольшим территориальным преимуществом в начале первого тайма и несколькими полумоментами по ходу всего поединка. Совершенно ничего не противопоставив защитно-контратакующей тактике никосийцев, которую они обычно продуктивно включают в единоборствах с соперниками выше себя классом.
Что касается самого АПОЭЛа, то руководству «легенд», видимо, всё же необходимо помириться с личными активными фанатами, которые на текущий момент бойкотируют матчи любимой команды. В следствии чего обычно бушующий и кипящий стадион ГСП в Никосии превратился в стандартную театральную спокойную арену, оставив таким образом свой клуб без надлежащей поддержки в важных еврокубковых играх…В которых, возможно, именно из-за этого «легендам» и не везёт в последнее время, умудрившихся чуть ранее уступить дома слабому азербайджанскому Карабаху (1:2) при тоже большом количестве упущенных возможностей. Что опять продолжилось, как и упоминалось выше, в схватке с Аяксом, буквально мистическим образом сохранившим «сухим» собственного голкипера!
Если честно, то мне не особо ясно, почему уважаемые букмекеры видят здесь большое количество голов, судя по выставленным коэффициентам. Так как счёт 0:0 в первом матче отнюдь не обязывает тут обе команды играть открыто с начальных минут…Да и вряд ли что сильно поменяется в стиле Аякса и АПОЭЛа за неделю, которые почти наверняка снова примут положение позиционно-атакующей и сугубо обороняющейся стороны. И ещё далеко не факт, что голландцам удастся легко и многократно справиться с надёжной защитой гостей, если им, конечно, снова не попадётся тот судья, поставивший в прошлый раз аж 3 пенальти в ворота ПАОКа…Жду в предстоящей встрече борьбу и тотал меньше 3.5!
28 августа в 22:00 (мск) в Амстердаме состоится ответный матч квалификации Лиги чемпионов.
Первая игра получилась просто огненной, несмотря на счёт 0:0: соперники отрывали друг другу ноги, суммарно получили девять жёлтых карточек и одну красную, но не забывали создавать опасные моменты. Голландцы 100% наиграли минимум на один мяч, однако киприоты пластались в обороне, а Белец порой творил чудеса.
Sunny day, work hard.
Аякс – АПОЭЛ. Экспертный прогноз на матч Лиги Чемпионов
В среду, 28 августа, в 22:00 (МСК) начнется ответный матч финальной квалификационной стадии Лиги Чемпионов между футбольными клубами Аякс (Голландия) и АПОЭЛ (Кипр). Игра пройдет в Амстердаме на поле стадиона «Йохан Крифф Арена».
После первого матча на выезде футболисты Аякса постарались посвятить свое свободное время моральной подготовке к ответной встрече и являются фаворитами предстоящего поединка. Великолепные перспективы голландцев подкрепляются грамотным руководством тренерского штаба, да и вообще этот футбольный клуб начал прогрессировать впервые за 20 с лишним лет. Во-первых, амстердамский клуб выиграл национальное первенство Эредивизии, набрав 86 очков и опередив своего главного соперника в лице ПСВ на три набранных очка. Во-вторых, подопечные тен Хага устроили настоящий переворот на европейской арене, поскольку сравнительно слабым составом заставили встать на колени мадридский Реал и туринский Ювентус в Лиге Чемпионов. Проиграть полуфинал представителям английского Тоттенхэма было обидно (1:0 и 2:3), но в то же время эта игра оставила самое мощное впечатление. Подопечные Эрика тен Хага не лучшим образом начали этот сезон, имея большие проблемы в обороне. К этой стадии турнира им пришлось пройти греческий ПАОК, с которым они испытывали много проблем: на выезде сыграли с ними 2:2, а дома одержали минимальную победу со счётом 3:2. В выездной встрече на Кипре провели плохую игру и засушили встречу, сыграв по нулям. Сезон начали с матча за Суперкубок страны, в котором они одержали уверенную победу над АЗ Алкмааром со счётом 2:0. Во внутреннем чемпионате провели три тура: в стартовом сыграли голевую ничью с Витессом (2:2), во втором разгромили у себя дома Эммен (5:0), а в третьем на классе обыграли Венло (1:4).
Что касается команды гостей, то многие спортивные эксперты считают, что АПОЭЛ пока еще не тянет на уровень Лиги Чемпионов и тем самым не имеет перспектив туда попасть. Все в этой команде хорошо, но как бы до определенного уровня, который островитяне пока перепрыгнуть не в состоянии. Подопечные немецкого специалиста Томаса Долла с трудом дошли до финальной стадии квалификации: в первом противостоянии они не испытали особых проблем с Сутьеской, обыграв их с общим счётом 4:0, а вот во втором им пришлось попотеть с Карабахом: у себя дома они уступили клубу из Азейбарджана со счётом 1:2, а вот в гостях сумели совершить камбек и победили 0:2. В домашней игре против амстердамцев сыграли нулевую ничью, результат, который не очень их устраивает, но и не отрицательный. На трансферном рынке особо не поработали: основной костяк команды оставили, но и не сделали серьёзных усилений. К данному противостоянию подходят не в лучшем психологическом состоянии и имеют крайне мало шансов на положительный исход.
Эксперт биржи ставок Leaguelane Вито Моретти полагает, что в данном столкновении голландцы будут руководствоваться преимуществом в классе, а только уже потом станут проверять соперника на прочность. Киприотам можно катать по нулям с перспективой овертайма и пенальти. За всю свою историю провели всего три очных встречи: одну победу одержал клуб из Голландии, а также в двух случаях был зафиксирован ничейный результат. Безусловно, хозяева являются здесь явным фаворитами, и они обязаны проходить такого соперника, как АПОЭЛ. Понятно, что гости выстроят автобус, понятно, что они будут действовать на контратаках, и понятно, что подопечные тен Хага будут контролировать встречу и продавливать оборонительные линии киприотов. На этом фоне букмекер не исключает тотального превосходства хозяев и предлагает поставить на их домашнюю победу в первом тайме и матче с коэффициентом 1.72. Также не исключена одностороння игра преимущественно у ворот киприотов и если Аякс довольно быстро откроет счет, то навряд ли успокоится и дожмет соперника после перерыва. Вердикт – сухая победа голландцев со ставкой по коэффициенту 2.00.
Аякс – АПОЭЛ. Прогноз эксперта Leaguelane Вито Моретти на квалификацию Лиги Чемпионов 2019/2020:
Победа хозяев в первом тайме и матче, Аякс выиграет и не пропустит.
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