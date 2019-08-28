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«Аякс» — «АПОЭЛ». 28.08.19. Прогноз и ставки на матч

«Аякс» — АПОЭЛ. 28.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Квалификация Лиги чемпионов, плей-офф, ответный матч.

«Аякс» (Нидерланды) — АПОЭЛ (Кипр)

Стадион: «Йохан Круифф Арена». Амстердам, Нидерланды

28.08.2019. 22:00 МСК

Судья: Феликс Цвайер (Германия)

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Аякс» в родных стенах встретится с АПОЭЛом. Первый матч состоялся в Кипре, команды в этой встрече не смогли порадовать результативными атаками. Амстердамский клуб считается безоговорочным фаворитом на своей арене. Смогут ли подопечные Эрика тен Хаага оправдать свой статус и выйти в групповую стадию европейского турнира?

Форма «Аякса»

В первом матче, который прошёл в Кипре, подопечные Эрика тен Хаага больше владели мячом и нанесли больше ударов по воротам соперника. У амстердамской команды было несколько хороших возможностей, чтобы огорчить АПОЭЛ на его арене. Гол на выезде мог бы стать весомой заявкой на проход для «аяксидов».

На поле АПОЭЛа свои шансы не использовали Давид Нерес, Донни ван де Бек и Клас-Ян Хунтелаар. В концовке этой игры с поля был удалён защитник голландской команды Нуссаир Мазрауи. Вместо марокканского футболиста в основном составе ожидается появление Серджино Деста. Лидеры команды в строю и готовы порадовать своих фанатов уверенной игрой. Эрик тен Хааг не сможет рассчитывать на помощь нападающего Каспера Дольберга. Датский футболист не успеет восстановиться от травмы к ответному противостоянию с кипрской командой. Также в составе «аяксидов» не окажутся Карел Эйтинг и Квинси Промес.

Форма АПОЭЛа

Кипрский клуб очень достойно смотрелся на фоне фаворита противостояния. В первом матче перед родными трибунами АПОЭЛ не отсиживался в обороне. «Легенды» часто тревожили оборону соперника и кипера «аяксидов» Андре Онану. В частности, свои моменты в первом тайме не реализовали Гиоргос Иоанну и Мусса Аль-Тамари.

После перерыва в составе АПОЭЛа могли отличиться Лукас (сэйв Онаны) и Андрия Павлович. Мяч после удара последнего попал в перекладину. АПОЭЛ был близок к тому, чтобы вырвать победу над соперником после того, как голландский клуб остался вдесятером из-за удаления Мазрауи. В составе кипрской команды есть травмированные футболисты. Главный тренер АПОЭЛа Томас Долль не сможет выпустить на поле соперника Салданью Алефа, Георгиоса Эфрема, Савваса Генцоглу (перебор карточек) и Праксителиса Воуроса.

«Аякс» — АПОЭЛ: результаты очных противостояний

С учётом недавней встречи команды встретились уже три раза. В очных противостояниях между «Аяксом» и АПОЭЛом были зафиксированы два ничейных результата, одна победа на счету нидерландской команды (разгром в 2014 году со счётом 4:0).

«Аякс» — АПОЭЛ: ориентировочные составы клубов

Возможный состав «Аякса»: Андре Онана, Серджино Дест, Йоел Велтман, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Рэзван Марин, Донни ван де Бек, Дэйли Блинд, Хаким Зиеш, Душан Тадич, Давид Нерес.

Возможный состав АПОЭЛа: Вид Белец, Гиоргос Меркис, Николас Иоанну, Вуядин Савич, Роман Безьяк, Лукас, Кевин Ляфранс, Урош Матич, Драган Михайлович, Мусса Аль-Тамари, Андрия Павлович.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Аякс» — АПОЭЛ

Амстердамский клуб отлично действует на родной арене и намерен обыграть своего соперника. В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов «Аякс» был близок к тому, чтобы оказаться в финале. После подобного выступления команда намерена снова проявить себя на европейской арене. АПОЭЛ ждёт очень трудный матч в Амстердаме. На предстоящую игру можно взять следующие линии.

«Аякс» фора по угловым (-3,5) с коэффициентом 1,909 в



Прогноз редакции на матч Аякс — АПОЭЛ



Амстердамский клуб все еще может застрять в этих непроходимых джунглях квалификации. Главная сенсация прошлого европейского сезона потеряла двух лидеров, и похоже, что это сказалось на команде сильнее, чем ожидали тренеры и менеджеры. На Кипре «Аяксу» пришлось заканчивать матч в меньшинстве и безголевая ничья совсем ничего не гарантирует.

Ориентировочные составы на матч Аякс — АПОЭЛ:

«Аякс» (4-3-3): Онана – Де Вит, Велтман, Мартинес, Тальяфико – Блинд, Дан Де Бек, Марин – Тадич, Нерес, Зиеш

Не сыграют: Мазрауи

АПОЭЛ (3-4-3): Берк – Меркис, Лафранс, Иоанну — Аль-Тамари, Гентсоглу, Татич, Михайлович – Бизяк, Павлович, Де Винчети

Не сыграют: –

Прогноз на матч Аякс — АПОЭЛ:

Такое чувство, что «Аякс» никак не может вздохнуть полной грудью. Команда совсем не бежит, как это было весной этого года. Со стороны кажется, что амстердамцы даже планировали пройти эту колючую проволоку отбора малой кровью, но сейчас пора включаться на максимум.

Команда с Кипра все еще в игре. На ответный матч перед ними стоит вполне конкретная задача. Если они сумели сдержать натиск атаки «Аякса» один раз, то почему бы не повторить это через неделю. «Аякс» пока явно не в своей тарелке. Прежнего взаимопонимания в середине поля нет, а без грамотного и надежного тыла уже совсем иначе смотрится и атака. Если гости забьют, то у полуфиналиста ЛЧ начнутся очень большие проблемы. Наш прогноз на этот матч – «обе забьют» за 1,85.

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Аякс

Знаменитому амстердамскому Аяксу скоро уже в кошмарных снах будут сниться команды представляющие Элладу (Греция+Кипр), которые ну никак не хотят сдаваться голландскому гранду в нынешнем отборе Лиги Чемпионов УЕФА. Где после больших проблем в предыдущих стыковых матчах с греческим ПАОКом (Салоники) «аяксиды» столкнулись с не меньшими трудностями уже в тяжбе с кипрским АПОЭЛом. На 100 % отскочив в первой игре на родине Афродиты, в которой хозяева стадиона просто обязаны были побеждать с разницей в 2-3 мяча, не реализовав большое количество голевых возможностей.

На что Аякс всего лишь ответил небольшим территориальным преимуществом в начале первого тайма и несколькими полумоментами по ходу всего поединка. Совершенно ничего не противопоставив защитно-контратакующей тактике никосийцев, которую они обычно продуктивно включают в единоборствах с соперниками выше себя классом.

АПОЭЛ

Что касается самого АПОЭЛа, то руководству «легенд», видимо, всё же необходимо помириться с личными активными фанатами, которые на текущий момент бойкотируют матчи любимой команды. В следствии чего обычно бушующий и кипящий стадион ГСП в Никосии превратился в стандартную театральную спокойную арену, оставив таким образом свой клуб без надлежащей поддержки в важных еврокубковых играх…В которых, возможно, именно из-за этого «легендам» и не везёт в последнее время, умудрившихся чуть ранее уступить дома слабому азербайджанскому Карабаху (1:2) при тоже большом количестве упущенных возможностей. Что опять продолжилось, как и упоминалось выше, в схватке с Аяксом, буквально мистическим образом сохранившим «сухим» собственного голкипера!

Прогноз

Если честно, то мне не особо ясно, почему уважаемые букмекеры видят здесь большое количество голов, судя по выставленным коэффициентам. Так как счёт 0:0 в первом матче отнюдь не обязывает тут обе команды играть открыто с начальных минут…Да и вряд ли что сильно поменяется в стиле Аякса и АПОЭЛа за неделю, которые почти наверняка снова примут положение позиционно-атакующей и сугубо обороняющейся стороны. И ещё далеко не факт, что голландцам удастся легко и многократно справиться с надёжной защитой гостей, если им, конечно, снова не попадётся тот судья, поставивший в прошлый раз аж 3 пенальти в ворота ПАОКа…Жду в предстоящей встрече борьбу и тотал меньше 3.5!

Прогноз на

матч

«Аякс» — «АПОЭЛ» 28 августа

28 августа в 22:00 (мск) в Амстердаме состоится ответный матч квалификации Лиги чемпионов.

Прогноз на матч «Аякс» — «АПОЭЛ»

Первая игра получилась просто огненной, несмотря на счёт 0:0: соперники отрывали друг другу ноги, суммарно получили девять жёлтых карточек и одну красную, но не забывали создавать опасные моменты. Голландцы 100% наиграли минимум на один мяч, однако киприоты пластались в обороне, а Белец порой творил чудеса.