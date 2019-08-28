Прогноз Брюгге — ЛАСК (28.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Брюгге — ЛАСК (28.08.19), ставки и коэффициенты

Брюгге

В первом матче Лиги Чемпионов против австрийского ЛАСКа, который для бельгийского клуба был выездным, Брюгге сумел одержать важную, хоть и минимальную победу. «Чёрно-синие» бодро начали игру и в свойственной себе манере активно осаждали ворота соперника, что в итоге привело к пенальти, с которого был забит быстрый гол. После этого, бельгийцы поубавили в скорости и стали атаковать в основном через контратаки. Однако, Брюгге по-прежнему продолжал создавать моменты за счёт индивидуального мастерства игроков. В конечном итоге команда смогла забить на выезде и при этом сдержать быстроногую атаку австрийцев. Таким образом, «чёрно-синие» подходят к ответной встрече в качестве полноценного фаворита. Команда Филиппа Клемана является достаточно опытным евро-кубковым бойцом и это, конечно, является определённым преимуществом.

ЛАСК

В предыдущем квалификационном раунде ЛАСК смог пройти Базель, победив его во всех двух играх, тем самым давая надежды на попадание в групповой этап. Однако, Базель в последнее время далёк от своей оптимальной формы, поэтому всё было вполне логично. Теперь же австрийцам попался Брюгге, который находится на приличном ходу. ЛАСК демонстрирует быстрый футбол, стараясь играть в атаку и если в чемпионате Австрии такой стиль футбола действует, то в Лиге Чемпионов, где соперники более мастеровитые необходимо действовать более аккуратно. Так, в первой встрече, команда из Линца пыталась сразу пойти в атаку, но более мощный Брюгге взял инициативу в свои руки. Затем ЛАСК получил чуть больше свободы и уже показал свой атакующий потенциал, который не стоит недооценивать: были неплохие проникающие передачи в чужую штрафную, с которых создалось несколько опасных моментов. В целом, команда смотрится неплохо(быстро бежит вперёд, но часто увлекается и оставляет много свободного пространства), но на фоне такой команды, как Брюгге, ЛАСК тлеет.

Прогноз

Выбирая ставку, я не стал ничего выдумывать, не брал никаких фор, а просто взял победу бельгийского Брюгге, который идёт фаворитом, как этого матча, так и всего противостояния. ЛАСК не смог воспользоваться преимуществом домашнего поля в первой игре и теперь будет крайне сложно выступать в гостях, где Брюгге точно не позволит себе провала. Я не вижу никаких причин, по которым ЛАСК смог бы зацепиться хотя бы за ничью. Бельгийцы более опытные, имеют в своём составе игроков более крупного калибра + выступают дома, после гостевой победы. Также, гости обладают далеко не самой надёжной обороной. Поэтому, победа хозяев с хорошим коэффициентом выглядит здорово.

Лига Чемпионов сегодня. Прогноз экспертов на матч Брюгге – ЛАСК

В среду, 28 августа, в 22:00 (МСК) начнется ответный матч финального квалификационного раунда Лиги Чемпионов между футбольными клубами Брюгге (Бельгия) и ЛАСК (Австрия). Игра пройдет в Брюгге на поле стадиона «Ян Брейдель».

Текущая форма бельгийцев практически приближена к идеалу, хотя многие спортивные обозреватели не разделяют рвений тренерского штаба на предмет Лиги Чемпионов. Специалисты считают, что сейчас провинциальному коллективу следует сосредоточиться на укреплении своих позиций по просторам внутреннего чемпионата, а потом уже думать о Еврокубке. В принципе, Брюгге ранее постоянно выступал в самом престижном клубном турнире, но нередко с третьего места своего квартета вылетал в плей-офф Лиги Европы. Подопечные бельгийского специалиста Филиппа Клемана здорово начали этот сезон. К финальной стадии им пришлось преодолеть киевское Динамо, которых они прошли с общим счётом 4:3, а в первой гостевой игре финальной стадии сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности и одержать минимальную сухую победу со счётом 0:1. Во внутреннем чемпионате, после четырёх туров, они находятся на второй строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных баллов с разницей забитых и пропущенных мячей 11:1. Если говорить о трансферных делах, то из клуба ушли три основных футболиста прошлого сезона: центральный нападающий Уэсли перешёл в Астон Виллу вместе с опорником Накамбу, а также Борнмут подписал левого форварда Данжума. Громких приобретений и серьёзных усилений бельгийский клуб не сделал. К данному противостоянию они подходят в отличном настроении и имеют большие шансы на выход в групповую стадию заветного турнира.

Что касается команды гостей, то футбольный клуб ЛАСК пока не обвыкся в новом амплуа, поскольку не так часто выступал на международном уровне. Данная команда успела обзавестись новыми связями на трансферном рынке и даже подписала нескольких добротных ребят. Конечно, на фоне европейских грандов эти контракты совершенно незаметны, но при любом раскладе ЛАСК давно метит на официальный дебют в групповом этапе. Под руководством французского специалиста Валериана Исмаэля великолепно начали этот сезон. Во внутреннем чемпионате, после трёх сыгранных туров, они занимают вторую строчку чемпионата, одержав три победы из трёх возможных с разницей забитых и пропущенных мячей 6:0. Также провели первый раунд кубка Австрии: в 1/32 финала уверенно разгромили на выезде клуб Фекламаркт со счётом 2:6. В предыдущем раунде квалификации им достался швейцарский Базель, который переживает не лучшие времена: на выезде они одержали победу со счётом 1:2, а дома добыли более уверенную победу, забив на один мяч больше (3:1). По текущим изменениям из основного состава прошлого сезона покинул команду лишь один футболист — левый полузащитник Ульманн перешёл в венский Рапид. На укрепление состава они подписали много молодых футболистов, которых будут подтягивать к основе. К данному противостоянию они подходят в отличной форме и с хорошими шансами на успех в домашней встрече, имея шесть побед из шести на старте сезона. С Брюгге австрийцы играли на грани своих возможностей, но все же пропустили, поэтому имеют весьма призрачные шансы попасть в свою дебютный групповой этап.

Эксперт биржи ставок Unibet Грэхэм Рутвен прекрасно понимает, что в данном противостоянии интрига может быть убита с момента, когда бельгийцы забьют первыми уже в начале встречи. В принципе, спортивные аналитики ждут именно такого расклада, ведь даже несмотря на преимущество в один выездной гол, футболисты Брюгге стопроцентно планируют подарить своей публике футбольный праздник. Австрийцы вряд ли будут лезть на рожон с первых минут, ведь у них практически нет выездного опыта с командами класса Брюгге.  Вполне логичная победа хозяев оценивается букмекером со ставкой по коэффициенту 1.70, в то время как проходная для Брюгге ничья заходит с кэфом 3.80. Об успехе гостей никто не говорит всерьез, но если все-таки это произойдет, то сыграет ставка с котировкой 5.25 (без учета прохода). По вопросу результативности были проработаны низы, ведь для Брюгге важнее сохранить стабильность и выйти в групповой этап без травмированных и дисквалификаций. Вердикт – общий тотал меньше 2.5 голов со ставкой по коэффициенту 1.80.

Брюгге – ЛАСК. Прогноз эксперта Unibet Грэхэма Рутвена на матч Лиги Чемпионов:

Победа хозяев с любым счетом, общий тотал меньше 2.5 голов.

Брюгге — ЛАСК 28 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Раунд плей-офф Лиги чемпионов – финальная стадия квалификационного этапа турнира. По результатам этого противостояния победитель продолжит участие в основной стадии главного клубного европейского турнира, а проигравший будет участвовать в групповом этапе Лиги Европы.  

 

О матче

Первая встреча команд завершилась выездной победой «Брюгге» с минимальным преимуществом 1:0. Бельгийцам необходимо сохранить добытое преимущество для попадания в основную стадию Лиги Чемпионов. ЛАСК не участвовал в самом престижном европейском клубном турнире с сезона 1965/1966. Чтобы принять участие в групповой стадии ЛЧ, австрийцам в ответном поединке необходима победа с преимуществом в 2 мяча или в 1 гол, но со счетом 2:1 (3:2, 4:3 и т. д.). В случае триумфа гостей со счетом 1:0 будет назначено дополнительное время. Букмекеры не сомневаются в том, что в групповой стадии турнира мы увидим «Брюгге» — коэффициент на проход команды около 1,2. Победу хозяев в матче можно взять за примерные 2. Котировки на попадание в следующий этап ЛАСКа в районе 4,7, в то время как успех гостей в ближайшей встрече букмекеры оценивают коэффициентом около 4.

 

Статистика для ставок

В 5 из 7 предыдущих играх в еврокубках ЛАСКу удавалось забить минимум 1 гол. Австрийцам нужно отыгрывать минимальное преимущество соперника для прохода в групповой этап ЛЧ и, учитывая статистику, можно рассчитывать, что команде удастся забить в этом матче хотя бы один гол. Котировки на такое событие в районе 1,6.

 

В тех же 5 из 7 матчах в еврокубках футболисты ЛАСКа захватывали инициативу и становились авторами первого гола в матче. Вероятность того, что австрийский коллектив в предстоящем поединке откроет счет, оценивается букмекерами коэффициентом около 2,6.

Брюгге

И всё-таки мне сильно интересно, когда уже завершится бесконечный фарт клуба Брюгге в действующем отборе Лиги Чемпионов УЕФА. Который сначала отскочил от проблем на предыдущей стадии самого авторитетного еврокубка встречаясь с украинским Динамо Киев (победа 1:0 дома, при нескольких очень опасных моментах у гостей + ничья 3:3 на выезде).

А затем удивительным образом ещё и смог переиграть амбициозный австрийский ЛАСК у него на поле 1:0, забив единственный гол с пенальти. В ситуации, когда «ласковые» по созданным возможностям могли не только добыть хотя бы мирный исход, но и даже вполне заслуженно обыграть бельгийцев. Раз за разом выбивая дух из штанг противоположных ворот и промазывая по ним в упор в диапазоне от 3 до 7 метров!

ЛАСК

И я абсолютно не верю, что везение очень симпатичного по игре ЛАСКа совсем покинуло его в самый ответственный и решающий исторический момент. Которое, подтверждаемое несомненным мастерством, сопутствовало «чёрно-белым» на предыдущем отборочном раунде ЛЧ, где футболисты из города Линц смогли триумфально и уверенно пройтись по многоопытному швейцарскому Базелю. Нанеся ему поражения в обоих стыках (2:1 на чужом поле и 3:1 на родном газоне). Показав при этом просто акульи зубы в атакующем творчестве.

Прогноз

Кстати, накануне ЛАСК, вопреки ожиданиям букмекеров, ждущих от него пассивного выступления перед важной ответкой с Брюгге, смог в пределах своей Бундеслиги победить в принципиальном дерби на выезде одного из грандов австрийского ногомяча венский Рапид (2:1). Забив аж 2 мяча там, где многим даже один раз редко удаётся отличиться!..Я очень рада, что ЛАСК моментально пришёл в себя после домашнего фиаско с Брюгге, что должно дать Линцу положительную энергию и на этот спарринг.

ЛАСК еще покажет зубы


В среду, 28 августа, бельгийский «Брюгге» будет принимать на своем поле австрийский ЛАСК в рамках ответного поединка (первый матч — 1:0) плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз на «Брюгге» — ЛАСК.


Зато команде удалось опередить «Монако» и попасть в Лигу Европы, где в 1/16 финале по сумме двух встреч бельгийцы проиграли «Ред Буллу» (2:1 и 0:4).


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В нынешней квалификации Лиги чемпионов подопечные Филиппа Клемана, который только летом возглавил команду, встречались с киевским «Динамо» и сумели «уволить» главного тренера украинцев Александра Хацкевича. В Бельгии хозяева победили со счетом 1:0, на в Киеве сумели спасти ничью 3:3 и пройти дальше.


В первой игре на выезде бельгийцы обыграли ЛАСК со счетом 1:0 — единственный мяч забил Ханс Ванакен с пенальти. Перед ответной игрой команда должна была встретиться с «Шарлеруа», но поединок был перенесен. В турнирной таблице чемпионата Бельгии «Брюгге» идет вторым, отставая от «Стандарда» на два очка.


ЛАСК



ЛАСК добыл серебряные награды в минувшем чемпионате Австрии, пропустив вперед себя только бессменного чемпиона последних лет «РБ Зальцбург».


Команда из города Линц после 18-летнего перерыва смогла вернуться на евроарену только в минувшем сезоне, где в Лиге Европы прошла один раунд, но «споткнулась» на турецком «Бешикташе» (0:1, 2:1).


На старте новой еврокубковой кампании был выезд в Швейцарию к «Базелю» и довольно неожиданная победа со счетом 2:1. Свое превосходство подопечные Валерьена Исмаэля подтвердили и дома — 3:1.



В первом поединке с бельгийцами команда выглядела весьма неплохо и действовала первым номером, однако даже забить не удалось — точность в завершающей стадии подвела.


Перед ответным выездом ЛАСК 24 августа встречался с «Рапидом» и сумел победить 2:1 благодаря дублю Марко Рагужа. В настоящий момент команда идет второй и отставет от «Зальцбурга» на два пункта.


Прогноз




В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брюгге» предлагают коэффициент 1.74. На ничью — 3.60, а на успех гостей — 5.00.


Австрийцы уже показали против «Базеля», что умеют играть на хорошем уровне как дома, так и на выезде, поэтому в этой паре еще ничего не решено. Бельгийцы в этот раз имеют преимущество в виде родных трибун и гола на выезде, но соперник обязательно покажет зубы. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 1.86.

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