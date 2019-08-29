Прогноз Интернасьонал — Фламенго (29.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Интернасьонал — Фламенго (29.08.19), ставки и коэффициенты

«Интернасьонал» — «Фламенго». 29.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Кубок Либертадорес. ¼ финала, ответные матчи. 

«Интернасьонал» — «Фламенго».  

Порту-Алегре. Стадион «Бейра Рио». 29.08.2019. 03:30 МСК.

В ответном четвертьфинале Кубка Либертадорес «Интернасьонал» сразится с «Фламенго». У «красных» очень непростая задача отыграть два мяча у разыгравшегося «Фламенго». Букмекеры выставили линию, в которой «Интер» котируется фаворитом, что не удивило. «Фла» в предстоящей игре можно и проиграть, главное — не пропустить больше одного гола, или забить, а тогда уже «Интернасьоналю» нужно будет забивать четыре, чтобы рассчитывать на проход в полуфинал.

«Интер»: два неприятных поражения

«Интернасьонал» с 8-го по 17-е августа провёл три матча и ни разу не проиграл. А после этой успешной серии «красные» уступили в двух матчах подряд, сперва, в Кубке Либертадорес «Фламенго» 0:2, а затем, в чемпионате Бразилии, «Гоясу» 1:2. Если поражение от «Фламенго», в целом, можно назвать заслуженным, команда из Рио довлела на протяжении всего матча, правда, забила уже ближе к окончанию поединка. То результат матча с «Гоясом» можно признать неудачей. «Интер» в той игре, первым вышел вперёд на 12-й минуте, но на 71-й минуте Микаэл восстановил статус-кво. Всё шло к ничейному исходу, однако, на 6-й добавленной минуте Рафаэл Ваз забил решающий гол, принесший победу хозяевам 2:1. 

После 16-ти туров в Бразилейрао «Интер» находится на седьмой позиции, в трёх очках от шестого «Атлетико Минейро» и в шести баллах от 4-го, «Сан-Паулу». Кроме первенства и Кубка Либертадорес, «колорадос» продолжают выступления в Кубке Бразилии. Кстати во втором по значимости турнире бразильского футбола, «Интер» уже в полушаге от выхода в финал. В первом полуфинальном матче против «Крузейро» на выезде, «красные» победили 1:0.

«Фламенго»: команда из Рио уже лидер Серии А

В четырёх последних матчах «Фламенго» добивался исключительно побед, и что немаловажно, «красно-чёрные», с приходом ветеранистых новичков, стали пропускать намного меньше, что также отлично видно по статистике. Кроме победы 2:0 над «Интером», «Фла» обыграл «Гремио», «Васко да Гама» и «Сеару» в Бразилейрао. Такой спурт привёл к тому, что «Фламенго» поднялся на первую строчку в турнирной таблице национального первенства, имеет в своём активе 33 очка. Столько же у «Сантоса», но «рыбы» имеют худшую разницу забитых и пропущенных мячей. 

В последнее время руководители «Фламенго» много инвестировали в клуб и команду, по составу «красно-чёрные» не уступают «Палмейрасу». У «Фла» два направления: чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес. Мы считаем, что это две равнозначные задачи, на данный момент, оба турнира в приоритете. В дальнейшем, в зависимости от результатов, могут быть нюансы. «Фламенго» очень хорош на своём поле, но в гостях команда из Рио далеко не всегда впечатляет. А сейчас «Фламенго» будет достаточно даже минимального поражения.

Травмированные и дисквалифицированные

«Интернасьонал»
Не сыграет Матеус Гальдезани (травма колена).

«Фламенго»
Не сыграют: Диего (травма лодыжки), Линкольн (подколенное сухожилие).

История личных встреч

«Интернасьонал» и «Фламенго» играли между собой 42 раза с сезона 1998 года. «Интер» имеет над командой из Рио небольшое преимущество, +18=9-15, 56:51. На поле «красных» соперники встретились 22 раз, 14 побед на стороне хозяев поля при 5-ти ничейных исходах и трёх поражениях.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Интернасьонал» отлично выступает в родных стенах, в рамках чемпионата Бразилии-2019 «красные» провели восемь матчей, в которых победили в шести встречах при двух ничейных исходах, с разницей мячей 14:4. У «Фламенго» на выезде, как для Бразилии, неплохая статистика, однако +3=3-3, 13:10 и цифры «Интера» дома разнятся очень сильно. 

Плюс, не забываем, что «Фламенго», в принципе, можно проиграть в гостях. Для «Фла» важнее забить гостевой гол и обезопасить себя, ведь «Интеру» будет крайне сложно при таком варианте забить четыре. Предстоящий матч наверняка получится качественным, а мы надеемся, что ещё и результативным. При этом, в плане тоталов, ожидаем высокой результативности, даже несмотря на улучшение индекса пропускной способности гостей.

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