«Бока Хуниорс» — «ЛДУ Кито». 29.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Бока Хуниорс» — «ЛДУ Кито». 29.08.19. Прогноз и ставки на матч

Бока Хуниорс — ЛДУ Кито 29 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

В 1/8 финала ЛДУ Кито в двухматчевом противостоянии оказался сильнее парагвайской «Олимпии» Асунсьон (4:2), а «Бока Хуниорс» по сумме двух обыграла бразильский «Атлетико Паранаэнсе» (3:0). Победитель этой пары пройдёт в полуфинал, где сразится с сильнейшей командой пары «Ривер Плейт» — «Серро Портеньо».

О матче

Первая встреча в Эквадоре завершилась уверенной победой «Боки Хуниорс» со счётом 3:0. Вряд ли ЛДУ Кито удастся отыграться в ответной встрече, поэтому с огромной вероятностью клуб из Аргентины пройдёт в полуфинал. Фаворитом второго матча этой пары является «Бока Хуниорс»: поставить на победу аргентинской команды можно примерно за 1,5. Коэффициент на успех ЛДУ Кито в районе 8.

Статистика для ставок

«Бока Хуниорс» побеждала в 8 из 9 последних матчей в Кубке Либертадорес. Если подопечные Густаво Альфаро уверенно выиграли на выезде, то сомнений в их победе на своём поле быть почти не должно. Соответственно, ставка на триумф аргентинской команды вполне закономерна в этой встрече.

В 9 из 11 прошлых матчей «Боки Хуниорс» в Кубке Либертадорес командам не удавалось обмениваться забитыми голами. Вероятно, это случится и в предстоящем поединке. Букмекеры предлагают поставить на «Обе забьют – нет» с примерным коэффициентом 1,5.

«Бока Хуниорс» — ЛДУ «Кито». 29.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Кубок Либертадорес. ¼ финала, ответные матчи. 

«Бока Хуниорс» — ЛДУ «Кито». 

Буэнос-Айрес. Стадион «Бомбонера». 29.08.2019. 01:15 МСК.

В рамках ответных матчей Кубка Либертадорес аргентинская команда бок Хуниорс сразится с представителем Эквадора ЛДУ «Кито». Первый матч противостояния прошёл на поле эквадорцев, принёс «Боке» уверенную победу со счётом 3:0. По большому счёту предстоящая встреча в большей степени — формальность, слабо верится в то, что ЛДУ сможет обыграть аргентинцев на «Бомбонере» в три мяча или больше.

«Бока Хуниорс»: отличная форма на старте сезона

Сезон в Аргентине, в отличие от многих других южноамериканских стран, только начинается, однако, уже сейчас можно констатировать отличную форму клуба из Буэнос-Айреса. В своём национальном первенстве «Бока» лидирует, имея в активе 10 очков. Правда, столько же баллов у «Сан-Лоренцо», но у конкурента чуть худшие второстепенные показатели. В четырёх сыгранных матчах в рамках Суперлиги, «Бока» добилась трёх побед при одной ничьей, разница мячей 5:0. А вот из Кубка Аргентины «Бока Хуниорс» вылетела, уступив «Альмагро» в серии пенальти после ничьей 1:1. 

В плей-офф Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» провела уже три матча, и все их выиграла всухую. Сперва команда Альфаро оказалась сильнее бразильского «Атлетико Паранаэнсе» 1:0 в гостях и 2:0 дома. Ну, а в первом матче ¼ финала не оставила и шанса ЛДУ «Кито», обыграв эквадорцев 3:0. Обращаем внимание на выдающуюся статистику «Боки», в семи играх Суперлиги и Кубка Либертадорес коллектив из Буэнос-Айреса ни разу не пропустил.

ЛДУ «Кито»: чемпионом, скорее всего, не стать, в полуфинал Кубка Либертадорес не пробиться

Пока ещё нельзя назвать текущий сезон для «Кито» неудачным, но и успешным он тоже вряд ли станет. С другой стороны, ¼ финала Кубка Либертадорес для эквадорцев, наверняка всё-таки успех, но тут же стоит отметить, что в 1/8 финала будущим гостей повезло со жребием. Если бы «Кито» играли с какой-нибудь (любой) бразильской командой или аргентинским грандами, а не с Олимпией, не видать бы ЛДУ ¼ финала. 

В чемпионате Эквадора у «Кито» получается немногое, после 23-х туров, набрано лишь 35 очков, которые соответствуют седьмому месту. Тут правда, стоит сказать, что регулярный чемпионат — только начало, после будет ещё плей-офф. Однако, динамика набора очков ЛДУ и большое количество поражений, наводят на мысль, что титул сильнейшей команды Эквадора в текущем сезоне «Кито» не светит.

Травмированные и дисквалифицированные

«Бока Хуниорс»
Травмированных нет

ЛДУ «Кито»
Не сыграет Эрнан Пеллерано (разрыв крестообразной связки).

История личных встреч

До матча недельной давности, выигранного «Бока Хуниорс» со счётом 3:0, аргентинцы и эквадорцы встречались друг с другом дважды, в 2008 году в рамках Южноамериканского кубка. Тогда в Буэнос-Айресе «Бока Хуниорс» победила соперника 4:0, в ответной встрече команды разошлись миром 1:1.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

Несмотря на то, что предстоящий матч будет поединком Кубка Либертадорес, мы считаем, что «Бока Хуниорс» его сыграет не сильнейшим составом. Всё дело в двух факторах. Во-первых, команда из Буэнос-Айреса создала разницу уже в первой игре, обыграв соперника на выезде 3:0. Во-вторых, через три дня после поединка против ЛДУ, «Боке» встречаться с «Ривер Плейтом», своим кровным врагом. Торсида простит футболистам «Хуниорс», невыигрыш у эквадорцев, а вот с поражением в дерби будет уже сложнее. При этом, сейчас у «Боки» такая скамейка запасных, что мы практически не сомневаемся в победе аргентинцев, даже они сыграют вторым составом. Но вот результативность вряд ли будет очень высокой.

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