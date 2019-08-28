«Славия Прага» – ЧФР. 28.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Прогноз Славия Прага — ЧФР Клуж (28.08.19), ставки и коэффициенты

Славия Прага — ЧФР Клуж 28 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Раунд плей-офф Лиги чемпионов – финальная стадия квалификационного этапа турнира. По результатам этого противостояния победитель продолжит участие в основной стадии главного клубного европейского турнира, а проигравший будет участвовать в групповом этапе Лиги Европы.

О матче

В первом поединке команд сильнее оказалась «Славия», которой удалось добиться выездной победы с минимальным преимуществом 1:0. Чешскому коллективу для попадания в основной этап ЛЧ необходимо сохранить преимущество, добытое в первом матче. Можно отметить, что за 9 предыдущих участий «Славии» в квалификации Лиги чемпионов команде только 1 раз удавалось пробиться в групповую стадию. «ЧФР Клужу» для попадания в следующий этап необходима победа в предстоящей игре с преимуществом в 2 мяча или в 1 гол, но не менее чем со счетом 2:1 (3:2, 4:3 и т. д.). Повторение результата первой встречи, но уже в пользу румынской команды переведет игру в дополнительное время. Букмекеры не сомневаются в том, что в групповую стадию ЛЧ попадет «Славия» и предлагают крайне низкий коэффициент на это событие. Победу хозяев в ближайшем матче можно взять за примерный коэффициент около 1,7. Вероятность прохода дальше «ЧФР Клужа» оценивается котировкой в районе 6,1, в то время как успех в матче румынской команды можно взять за примерные 5.

Статистика для ставок

В 5 из 6 предыдущих встречах в ЛЧ «ЧФР Клуж» забивал минимум 1 гол. Румынская команда нацелена на основную стадию турнира и приложит все усилия для того, чтобы отыграть преимущество соперника, поэтому можно присмотреться к ставке на гол гостей за коэффициент около 1,8.

«Славия» в 12 из 14 последних домашних матчах в еврокубках не забивала своим соперникам больше 1 мяча. Повторение такой результативности чешской команды в ближайшей игре оценивается букмекерами котировкой в районе 1,9.

Ставки на игроков

Нападающий «ЧФР Клужа» Бийель Омрани в 7 играх команды в квалификации Лиги чемпионов забил 6 голов. Возможно, гол французского форварда в предстоящем поединке поможет команде пробиться в основную стадию турнира.

Ставки на матч Славия Прага – ЧФР Клуж. Георгий Черданцев: «счет откроют хозяева»

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на ответный матч Лиги чемпионов Славия Прага – ЧФР Клуж.

Напоминаем, что начало встречи подопечных Йиндржиха Трпишовского и Тони Консейсау назначено на 28 августа в 22:00 МСК.

В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Йиндржиха Трпишовского. Ставки на победу Славии принимаются с коэффициентом 1,60. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 3.99, а ставки на победу ЧФР Клужа принимают с коэффициентом 6.09.

Славия Прага – ЧФР Клуж. Прогноз Георгия Черданцева:

Вот тут я ошибся давая прогноз на первый матч. А линия не подвела. Как она считала Славию фаворитом, так и вышло. Одного имени Дана Петреску оказалось недостаточно. 1:0, конечно, Славии ничего не гарантирует, но уж очень хорошо команда выглядит в этой части сезона. Вот только ставки на этот матч выбрать очень сложно. Славии не нужно рисковать, а вот Клужу ничего не остаётся, кроме как идти вперёд. Следует ли из этого, что матч будет результативным? Скорее всего, да. Но это как пойдёт. Славия закроется (и правильно сделает), тогда Клуж и вообще ничего не забьёт, все-таки уровень мастерства (не мирового класса) тоже нужно иметь ввиду.

Ставка от эксперта БК «Олимп» Георгия Черданцева на матч Славия Прага – ЧФР Клуж:

Первый гол забьет Славия (коэффициент 1,45); последний гол забьет Славия (коэффициент 2,35).

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Славия Прага – ЧФР Клуж. Аналитический прогноз на игру Лиги Чемпионов

В среду, 28 августа, в 22:00 (МСК) состоится ответный матч финальной квалификационной стадии Лиги Чемпионов между футбольными клубами Славия (Чехия) и ЯФР Клуж (Румыния). Игра пройдет в Праге на поле стадиона «Эден».

В данном противостоянии основное внимание букмекеров приковано к волевому характеру румынского клуба, ибо Клуж хоть и уступил чехам на своем поле, но все еще сохраняет шансы на проход в групповой этап. Подопечные Дана Петреску здорово начали этот сезон. Первую официальную игру сезона они провели в матче за Суперкубок страны, однако уступили со счётом 0:1 команде Вииторул. К финальной стадии квалификации проделали долгий путь: в первом раунде они обыграли казахстанскую Астану (3:2), далее, по результатам жеребьёвки, им достался Маккаби Тель-Авив, с которыми им пришлось знатно попотеть (3:2), а затем были сумасшедшие матчи с Селтиком, которых они сенсационно прошли, забив мяч на последних секундах в гостевой встрече (4:5). Во внутреннем чемпионате, после семи сыгранных туров, они занимают первую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных баллов при разнице забитых и пропущенных мячей 18:5. На трансферном рынке особо не поработали: костяк команды остался, а также не было сделано приобретений на усиление основного состава. К данному противостоянию подходят в роли аутсайдера, однако всё же могут сотворить очередную сенсацию и выйти в групповую стадию. Предпосылки к этому самые прямые, плюс ко всему у Петреску есть несколько опытных парней, которые ранее выступали в чешском чемпионате и имеют представление о тактике Славии именно на пражском стадионе. По своим характеристикам Клуж больше подходит к Лиге Европе, но румыны прекрасно понимают важность прохода в первую очередь ради финансовой стабильности.

Славия в этом году опять пытается прорваться в элиту европейского футбола и имеет виды на стадию плей-офф. Да, задача не из легких, но, учитывая мотивацию тренера Тршпишовски, все вполне возможно. В субботу Славия провела домашний поединок против Богемианса в рамках 7 тура чемпионата Чехии. Добыть очередную победу чехи смогли благодаря надежной обороне – за весь матч соперник нанес всего три удара и лишь однажды попал в створ. В то же время Славия вышла вперед уже на девятой минуте, а во втором тайме отгрузила в ворота соперника еще трижды. В прошлом сезоне Первой лиги Чехии команда стала чемпионом страны. Она набрала 83 очка и опередила ближайшего преследователя Викторию Пльзень на пять очков. Команда показала отличную работу в обороне и показала наибольшее количество забитых мячей – 79. В летнее трансферное окно клуб не проявил активности. Поэтому в новый сезон чемпионата страны команда пойдет тем же составом. Летом Славия стала обладателем Чешского Суперкубка. В финале удалось разгромить Спартак (Трнава) со счетом 3:0. В квалификационном отборе Славия не участвовала благодаря своему рейтингу, поэтому и появилась в финальной части квалификации. Техническое состояние на уровне, ведь после семи сыгранных поединков в новом розыгрыше национального чемпионата у пражской Славии 19 набранных баллов и первая позиция в турнирном зачёте внутреннего первенства с общей разницей забитых и пропущенных мячей 15:1. Первый матч с Клужем тренер Славии выставил экспериментальный состав и отправил на отдых сразу десятерых ключевых игроков. Пока непонятно, с чем связан подобный ход, но с подобным раскладом Славия вполне может попасть в неприятную ситуацию, если пропустит первой.

Эксперт биржи ставок Leaguelane Вито Моретти разобрал первый матч данного противостояния и сослался на более качественное исполнение чехов. Для обоих соперников предстоящий поединок станет главным в сезоне – в случае успеха игроки одной их команд впервые сыграют на групповой стадии. В новом сезоне Славия успешно обороняется, однако Клуж рано списывать со счетов. Румынский клуб умеет достойно выступать на выезде, что было продемонстрировано в дуэлях с Маккаби и Селтиком. За всю свою историю провели между собой два очных матча: впервые они встретились в 2010-м году в рамках товарищеской встречи. Тогда чешский клуб одержал победу со счётом 4:2. Комфортное преимущество в один выездной гол делает Славию фаворитом, плюс ко всему в моральной составляющей чехи подготовлены лучше. На этом фоне букмекер предлагает поставить на победу Славии с любым счетом по коэффициенту 1.57. По результативности ожидается насыщенный на моменты поединок, ведь Клуж при любом раскладе должен забивать. Скорее всего, счет будет открыт уже в первом тайме, ну а так прогнозируется не менее трех точных ударов. Вердикт – общий тотал больше 2.5 голов со ставкой по коэффициенту 2.00.

Славия Прага – ЧФР Клуж. Прогноз эксперта Leaguelane Вито Моретти на матч Лиги Чемпионов:

Победа хозяев в основное время, общий тотал больше 2.5 голов.

«Славия Прага» – ЧФР. 28.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Раунд плей-офф. Ответный матч

«Славия Прага» – ЧФР (первый матч – 1:0)

Прага. Стадион: «Синобо». 28.08.2019. 22:00 (МСК)

«Славия» имеет хорошие шансы выйти в групповую стадию ЛЧ и на прошлой неделе сделала уверенный шаг в сторону самого престижного турнира Старого Света? Сумеет ли «Славия» воспользоваться добытым преимуществом или ЧФР шокирует Европу еще раз?

Форма «Славии»

«Славия» выступает в этом сезоне довольно мощно. 7 матчей в национальном чемпионате – 6 побед и 1 ничья, как результат единоличное лидерство с 5-очковым отрывом от преследователя. К тому же «Славия» пропустила всего лишь 1 гол за 7 игр, а забила целых 15 голов, причем в последние 2 матча в чемпионате «Славия» выиграла с общим счетом 7:0. А между этими играми была выездная игра против ЧФР, которая завершилась благополучно с победным счетом 1:0. Стоит отметить, что «Славия» чаще угрожала воротам соперника и больше владела мячом (63:37%). Это очень серьезное преимущество для выездного матча. В ответной игре это преимущество может быть еще более подавляющим. Учитывая надежность обороны чешского клуба, мы уверены в том, что «Славия» сумеет не просто отстоять преимущество, но и сохранить свои ворота на замке.

Форма ЧФР

ЧФР, как и «Славия», доминирует в национальном чемпионате, ни разу не проиграв за 7 игр – 5 побед и 2 ничьи. Результативность у клуба из Румынии в чемпионате крайне высокая – 18 забитых мячей за 7 игр и всего лишь 5 пропущенных – аналогично показателям «Славии», но немного недотягивают. В квалификации ЛЧ «Клуж» за 7 игр забил 11 мячей, но пропустил тоже не мало – 8. Напомним, что оппозиция у «железнодорожников» была не из простых во всех раундах – «Астана» (общий счет – 3:2), «Маккаби Тель-Авив» (общий счет – 3:2) и сам шотландский «Селтик» (общий счет – 5:4), который был явным фаворитом противостояния, но ЧФР сотворил сенсацию на «Селтик Парк» и проявил сумасшедший характер, одержав победу со счетом 4:3. Причем победный гол был забит на 97-й минуте встречи. Поэтому мы уверены, что «железнодорожники» не сдадутся в Праге и проявят характер.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

Мы считаем, что несмотря на небольшую разницу в классе в пользу «Славии», ЧФР выйдет рвать и метать, и будет пытаться сотворить невозможное, как это было с «Селтиком». Поэтому мы считаем, что гости, если и уступят, то с преимуществом в 1 мяч, а то и сведут вничью. Для этого мы подобрали для вас такую ставку, как





Славия Прага — ЧФР Клуж: малорезультативная встреча

Славия Прага — ЧФР Клуж: малорезультативная встреча

27.08.2019 35 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч финала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Пражская Славия и Румынский ЧФР Клуж. Эта встреча пройдет в Праге на стадионе «Синобо» в предстоящую среду. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

П1 (1.62) Х (3.94) П2 (5.70) Славия Прага ЧФР Клуж Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Финалы. Ответный матч. «Синобо». Прага. 28.08.2019 22:00



Ориентировочные составы на матч Славия Прага — ЧФР Клуж

Славия Прага : Колар; Цоуфал, Кудела, Говорка, Зеленый; Соучек, Ван Бюрен, Хусбауэр, Станчу, Олайинка; Юссуф. ЧФР Клуж : Арлаускис; Камора, Бурка, Винисиус, Сушич; Кулио, Джокович, Бордеяну; Омрани, Рондон, Деас.



История личных встреч

История личных встреч между ЧФР Клуж и Славией знает только два матча. В 2010 году эти команды встретились в товарищеской встрече, которая завершилась в пользу Чешского клуба со счетом 4:2. А уже на прошлой неделе Славия обыграла Румынскую команду со счетом 1:0.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Пражская Славия подошла к этому противостоянию более готовой. Чехам удалось с первым минут захватить инициативу во встрече недельной давности и довести её до победы со счетом 1:0. Конечно, если бы ЧФР Клуж реализовал пенальти в конец игры, матч мог бы закончиться по-другому и серия в целом. Но, теперь у Славии есть всё, чтобы спокойно сыграть в домашней игре и выйти в групповую стадию турнира.

И кажется, что у хозяев предстоящего поединка всё может получиться. ЧФР Клуж едет в Прагу только за победой, но атака Румынского клуба вряд ли может похвастаться особой мощью. Зато Славия, пропустившая только 1 мяч в 8 встречах текущего сезона, обладает очень мощной обороной. Чешская команда справится с задачей не пропустить в предстоящей встрече, но и сама вряд ли забьёт много.

Прогноз: Мы не ждем большого количества забитых мячей. В этой встрече вполне вероятна нулевая ничья.

Интересные факты перед матчем

Славия Прага выиграла в 7 из 8 поединков этого сезона. Славия Прага победила в восьми предыдущих домашних поединках.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Славия Прага — ЧФР Клуж, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Славия Прага — ЧФР Клуж Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.82 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Славия Прага — ЧФР Клуж Ставка: Обе забьют — нет (ОЗ — нет) Коэфф: 1.77 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

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