Прогноз редакции на матч Аякс — АПОЭЛ

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Прогноз и ставки Аякс — АПОЭЛ (28.08.19)

Аякс — АПОЭЛ 28 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Раунд плей-офф Лиги чемпионов – двухматчевое противостояние, победитель которого попадёт в групповой этап самого престижного европейского клубного турнира. В минувшей стадии АПОЭЛ переиграл по сумме двух встреч «Карабах», а «Аякс» оказался сильнее ПАОКа. Проигравший в этом поединке завершит своё выступление в Лиге чемпионов и будет участвовать в групповом этапе Лиги Европы.

О матче

Первая игра этой пары на Кипре завершилась безголевой ничьей (0:0). Результат матча, по мнению букмекеров, почти никак не повлиял на шансы команд попасть в следующий этап: проход «Аякса» можно взять примерно за 1,2, а поставить на выход АПОЭЛа в групповую стадию ЛЧ представляется возможным с коэффициентом почти 4,8. Теперь же «Аяксу» для прохода в следующий раунд необходимо побеждать. АПОЭЛ устроит результативная ничья. Счёт 0:0 переведёт игру в дополнительное время, в котором исход встречи может решить даже 1 гол. Такой расклад является скорее неплохим для гостей, нежели для хозяев. Подопечные Эрика Тен Хага считаются очевидными фаворитами и ответной встречи: победа «Аякса» в основное время оценено коэффициентом в районе 1,2. Котировки на успех АПОЭЛа в предстоящем поединке примерно 11,5.

Статистика для ставок

В 5 последних домашних матчах в ЛЧ «Аякс» обменивался забитыми голами со своими соперниками. АПОЭЛ же забивал в 4 из 5 предыдущих выездных встреч в ЛЧ. Таким образом, статистика располагает к тому, что ставка «Обе забьют – да» имеет неплохие шансы на проход в ответном поединке. Коэффициент на это событие около 2.

В 8 из 11 последних домашних матчей в ЛЧ «Аякс» забивал своим соперникам минимум 2 гола. Три игры из этих одиннадцати, в которых амстердамцы отличились меньше двух раз, были против «Ювентуса», «Реала» и «Бенфики». АПОЭЛ же гораздо слабее этих клубов, поэтому стоит задуматься о ставке на индивидуальный тотал «Аякса» в ответной игре. Котировки на минимум 2 гола хозяев располагаются в районе 1,3.

Аякс

Знаменитому амстердамскому Аяксу скоро уже в кошмарных снах будут сниться команды представляющие Элладу (Греция+Кипр), которые ну никак не хотят сдаваться голландскому гранду в нынешнем отборе Лиги Чемпионов УЕФА. Где после больших проблем в предыдущих стыковых матчах с греческим ПАОКом (Салоники) «аяксиды» столкнулись с не меньшими трудностями уже в тяжбе с кипрским АПОЭЛом. На 100 % отскочив в первой игре на родине Афродиты, в которой хозяева стадиона просто обязаны были побеждать с разницей в 2-3 мяча, не реализовав большое количество голевых возможностей.

На что Аякс всего лишь ответил небольшим территориальным преимуществом в начале первого тайма и несколькими полумоментами по ходу всего поединка. Совершенно ничего не противопоставив защитно-контратакующей тактике никосийцев, которую они обычно продуктивно включают в единоборствах с соперниками выше себя классом.

АПОЭЛ

Что касается самого АПОЭЛа, то руководству «легенд», видимо, всё же необходимо помириться с личными активными фанатами, которые на текущий момент бойкотируют матчи любимой команды. В следствии чего обычно бушующий и кипящий стадион ГСП в Никосии превратился в стандартную театральную спокойную арену, оставив таким образом свой клуб без надлежащей поддержки в важных еврокубковых играх…В которых, возможно, именно из-за этого «легендам» и не везёт в последнее время, умудрившихся чуть ранее уступить дома слабому азербайджанскому Карабаху (1:2) при тоже большом количестве упущенных возможностей. Что опять продолжилось, как и упоминалось выше, в схватке с Аяксом, буквально мистическим образом сохранившим «сухим» собственного голкипера!

Прогноз

Если честно, то мне не особо ясно, почему уважаемые букмекеры видят здесь большое количество голов, судя по выставленным коэффициентам. Так как счёт 0:0 в первом матче отнюдь не обязывает тут обе команды играть открыто с начальных минут…Да и вряд ли что сильно поменяется в стиле Аякса и АПОЭЛа за неделю, которые почти наверняка снова примут положение позиционно-атакующей и сугубо обороняющейся стороны. И ещё далеко не факт, что голландцам удастся легко и многократно справиться с надёжной защитой гостей, если им, конечно, снова не попадётся тот судья, поставивший в прошлый раз аж 3 пенальти в ворота ПАОКа…Жду в предстоящей встрече борьбу и тотал меньше 3.5!

Прогноз редакции на матч Аякс — АПОЭЛ



Амстердамский клуб все еще может застрять в этих непроходимых джунглях квалификации. Главная сенсация прошлого европейского сезона потеряла двух лидеров, и похоже, что это сказалось на команде сильнее, чем ожидали тренеры и менеджеры. На Кипре «Аяксу» пришлось заканчивать матч в меньшинстве и безголевая ничья совсем ничего не гарантирует.

Ориентировочные составы на матч Аякс — АПОЭЛ:

«Аякс» (4-3-3): Онана – Де Вит, Велтман, Мартинес, Тальяфико – Блинд, Дан Де Бек, Марин – Тадич, Нерес, Зиеш

Не сыграют: Мазрауи

АПОЭЛ (3-4-3): Берк – Меркис, Лафранс, Иоанну — Аль-Тамари, Гентсоглу, Татич, Михайлович – Бизяк, Павлович, Де Винчети

Не сыграют: –

Прогноз на матч Аякс — АПОЭЛ:

Такое чувство, что «Аякс» никак не может вздохнуть полной грудью. Команда совсем не бежит, как это было весной этого года. Со стороны кажется, что амстердамцы даже планировали пройти эту колючую проволоку отбора малой кровью, но сейчас пора включаться на максимум.

Команда с Кипра все еще в игре. На ответный матч перед ними стоит вполне конкретная задача. Если они сумели сдержать натиск атаки «Аякса» один раз, то почему бы не повторить это через неделю. «Аякс» пока явно не в своей тарелке. Прежнего взаимопонимания в середине поля нет, а без грамотного и надежного тыла уже совсем иначе смотрится и атака. Если гости забьют, то у полуфиналиста ЛЧ начнутся очень большие проблемы. Наш прогноз на этот матч – «обе забьют» за 1,85.

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«Аякс» на своем поле возьмется за дело с первых минут

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Аякс» будет принимать АПОЭЛ. Игра пройдет на «Йохан Кройф Арене» 28 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на



На выходных «аяксиды» были освобождены от матча в рамках Эредивизи, набираясь сил перед финальным испытанием в квалификационном раунде Лиги чемпионов.





Со старта официальных матчей нового сезона «Аякс» еще ни разу не проигрывал. В 8 встречах, начиная с Суперкубка Нидерландов, в котором амстердамцы взяли верх над ПСВ (2:0), подопечные Эрике Тен Хага 4 раза побеждали и четырежды играли вничью.





Несмотря на неожиданный исход первого матча против АПОЭЛа на выезде (0:0), «аяксиды» на своем поле редко уступают соперниками подобного уровня.







АПОЭЛ



Киприоты также не приняли участие в первом туре домашнего чемпионата.









Подопечные Томаса Долля прекрасно понимают, что несмотря на трудного соперника, гол, забитый в Амстердаме, мог бы повысить шансы команды на сенсационный проход в групповой этап ЛЧ.





После окончания сезона на Кипре парни провели 3 товарищеские встречи, где уступили «Жилине» (0:1) и «Риеке» (1:4), и переиграли донецкий «Шахтер» (1:0).









С конца июля АПОЭЛ занят исключительно еврокубковыми делами. «Легенда» дважды победила «Сутьеску» (0:1; 3:0), а затем прошла дальше по сумме двух встреч с «Карабахом», сперва оступившись дома (1:2), но исправившись на выезде (0:2).







Прогноз



На победу «Аякса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,21, на ничью — 7,00, а на победу АПОЭЛа — 12,8.









Наш прогноз на матч — «Аякс» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,69.





Аякс — АПОЭЛ: ставим на гол гостей

Аякс — АПОЭЛ: ставим на гол гостей

27.08.2019 17 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч финала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Голландский Аякс и Кипрский АПОЭЛ. Эта встреча пройдет в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в предстоящую среду. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

П1 (1.18) Х (7.60) П2 (16.00) Аякс АПОЭЛ Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Финалы. Ответный матч. «Йохан Кройфф Арена». Амстердам. 28.08.2019 22:00



Ориентировочные составы на матч Аякс — АПОЭЛ

Аякс : Онана; Блинд, Альварез, Тальяфико, Мазрауи; Шоне, Ван де Бек, Тадич, Промес, Зиеш; Нерес. АПОЭЛ : Ромо; Карало, Мораиш, Вурос; Нсуэ, Кажу, Заид, Лукас; Аль-Тамари, Гучаннежад, Саллаи.



История личных встреч

История личных встреч между АПОЭЛом и Аяксом насчитывает три поединка. В сезоне 2014-2015 эти клубы встречались друг с другом на стадии группового этапа Лиги Чемпионов. Матч в Никосии завершился вничью 1:1, однако, игра в Амстердаме получилась для Киприотов не такой удачной и завершилась победой Аякса со счетом 4:0. А уже на прошлой неделе команды разошлись миром 0:0

Предматчевый прогноз и анализ на матч

АПОЭЛу удалось навязать Аяксу равную борьбу в первой игре, несмотря на то, что Киприоты являлись абсолютными аутсайдерами встречи. Встреча получилась весьма острой и оба клуба действовали в атакующей манере. Однако, после 90 минут игры на табло так и горели скучные 0:0. Этот счет оставляет примерно равные шансы обоим коллективам на выход в основной этап турнира.

Вот только, Аякс на своем поле победу не упустит. Если в гостях Амстердамцы не смогли дожать своего соперника и позволили ему сохранить ничью, то в домашних стенах Голландцы практически не ошибаются. Безумная поддержка болельщиков заставит Аякс пойти вперед. Однако, команда Тен Хага частенько забывает об обороне в таких случаях. Мощно атакующие Киприоты обязаны этим хоть однажды воспользоваться.

Прогноз: Мы ждем результативный футбол. Оба клуба обязаны отличиться.

Интересные факты перед матчем

Аякс не знает поражений уже 9 матчей кряду. АПОЭЛ отличился в 15 из 16 предыдущих гостевых поединков.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Аякс — АПОЭЛ, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Аякс — АПОЭЛ Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 2.06 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Аякс — АПОЭЛ Ставка: Тотал больше 3 голов (ТБ 3) Коэфф: 1.62 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

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