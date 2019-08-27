Прогноз, ставки и коэффициенты Брюгге — ЛАСК (28.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Брюгге — ЛАСК (28.08.19)

ЛАСК еще покажет зубы


В среду, 28 августа, бельгийский «Брюгге» будет принимать на своем поле австрийский ЛАСК в рамках ответного поединка (первый матч — 1:0) плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз на «Брюгге» — ЛАСК.


Зато команде удалось опередить «Монако» и попасть в Лигу Европы, где в 1/16 финале по сумме двух встреч бельгийцы проиграли «Ред Буллу» (2:1 и 0:4).


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В нынешней квалификации Лиги чемпионов подопечные Филиппа Клемана, который только летом возглавил команду, встречались с киевским «Динамо» и сумели «уволить» главного тренера украинцев Александра Хацкевича. В Бельгии хозяева победили со счетом 1:0, на в Киеве сумели спасти ничью 3:3 и пройти дальше.


В первой игре на выезде бельгийцы обыграли ЛАСК со счетом 1:0 — единственный мяч забил Ханс Ванакен с пенальти. Перед ответной игрой команда должна была встретиться с «Шарлеруа», но поединок был перенесен. В турнирной таблице чемпионата Бельгии «Брюгге» идет вторым, отставая от «Стандарда» на два очка.


ЛАСК



ЛАСК добыл серебряные награды в минувшем чемпионате Австрии, пропустив вперед себя только бессменного чемпиона последних лет «РБ Зальцбург».


Команда из города Линц после 18-летнего перерыва смогла вернуться на евроарену только в минувшем сезоне, где в Лиге Европы прошла один раунд, но «споткнулась» на турецком «Бешикташе» (0:1, 2:1).


На старте новой еврокубковой кампании был выезд в Швейцарию к «Базелю» и довольно неожиданная победа со счетом 2:1. Свое превосходство подопечные Валерьена Исмаэля подтвердили и дома — 3:1.



В первом поединке с бельгийцами команда выглядела весьма неплохо и действовала первым номером, однако даже забить не удалось — точность в завершающей стадии подвела.


Перед ответным выездом ЛАСК 24 августа встречался с «Рапидом» и сумел победить 2:1 благодаря дублю Марко Рагужа. В настоящий момент команда идет второй и отставет от «Зальцбурга» на два пункта.


Прогноз




В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брюгге» предлагают коэффициент 1.74. На ничью — 3.60, а на успех гостей — 5.00.


Австрийцы уже показали против «Базеля», что умеют играть на хорошем уровне как дома, так и на выезде, поэтому в этой паре еще ничего не решено. Бельгийцы в этот раз имеют преимущество в виде родных трибун и гола на выезде, но соперник обязательно покажет зубы. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 1.86.

Брюгге — ЛАСК 28 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Раунд плей-офф Лиги чемпионов – финальная стадия квалификационного этапа турнира. По результатам этого противостояния победитель продолжит участие в основной стадии главного клубного европейского турнира, а проигравший будет участвовать в групповом этапе Лиги Европы.  

 

О матче

Первая встреча команд завершилась выездной победой «Брюгге» с минимальным преимуществом 1:0. Бельгийцам необходимо сохранить добытое преимущество для попадания в основную стадию Лиги Чемпионов. ЛАСК не участвовал в самом престижном европейском клубном турнире с сезона 1965/1966. Чтобы принять участие в групповой стадии ЛЧ, австрийцам в ответном поединке необходима победа с преимуществом в 2 мяча или в 1 гол, но со счетом 2:1 (3:2, 4:3 и т. д.). В случае триумфа гостей со счетом 1:0 будет назначено дополнительное время. Букмекеры не сомневаются в том, что в групповой стадии турнира мы увидим «Брюгге» — коэффициент на проход команды около 1,2. Победу хозяев в матче можно взять за примерные 2. Котировки на попадание в следующий этап ЛАСКа в районе 4,7, в то время как успех гостей в ближайшей встрече букмекеры оценивают коэффициентом около 4.

 

Статистика для ставок

В 5 из 7 предыдущих играх в еврокубках ЛАСКу удавалось забить минимум 1 гол. Австрийцам нужно отыгрывать минимальное преимущество соперника для прохода в групповой этап ЛЧ и, учитывая статистику, можно рассчитывать, что команде удастся забить в этом матче хотя бы один гол. Котировки на такое событие в районе 1,6.

 

В тех же 5 из 7 матчах в еврокубках футболисты ЛАСКа захватывали инициативу и становились авторами первого гола в матче. Вероятность того, что австрийский коллектив в предстоящем поединке откроет счет, оценивается букмекерами коэффициентом около 2,6.

Брюгге

И всё-таки мне сильно интересно, когда уже завершится бесконечный фарт клуба Брюгге в действующем отборе Лиги Чемпионов УЕФА. Который сначала отскочил от проблем на предыдущей стадии самого авторитетного еврокубка встречаясь с украинским Динамо Киев (победа 1:0 дома, при нескольких очень опасных моментах у гостей + ничья 3:3 на выезде).

А затем удивительным образом ещё и смог переиграть амбициозный австрийский ЛАСК у него на поле 1:0, забив единственный гол с пенальти. В ситуации, когда «ласковые» по созданным возможностям могли не только добыть хотя бы мирный исход, но и даже вполне заслуженно обыграть бельгийцев. Раз за разом выбивая дух из штанг противоположных ворот и промазывая по ним в упор в диапазоне от 3 до 7 метров!

ЛАСК

И я абсолютно не верю, что везение очень симпатичного по игре ЛАСКа совсем покинуло его в самый ответственный и решающий исторический момент. Которое, подтверждаемое несомненным мастерством, сопутствовало «чёрно-белым» на предыдущем отборочном раунде ЛЧ, где футболисты из города Линц смогли триумфально и уверенно пройтись по многоопытному швейцарскому Базелю. Нанеся ему поражения в обоих стыках (2:1 на чужом поле и 3:1 на родном газоне). Показав при этом просто акульи зубы в атакующем творчестве.

Прогноз

Кстати, накануне ЛАСК, вопреки ожиданиям букмекеров, ждущих от него пассивного выступления перед важной ответкой с Брюгге, смог в пределах своей Бундеслиги победить в принципиальном дерби на выезде одного из грандов австрийского ногомяча венский Рапид (2:1). Забив аж 2 мяча там, где многим даже один раз редко удаётся отличиться!..Я очень рада, что ЛАСК моментально пришёл в себя после домашнего фиаско с Брюгге, что должно дать Линцу положительную энергию и на этот спарринг.

«Брюгге» — «ЛАСК». Прогноз на матч 28 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

«Брюгге» сыграет против ЛАСКа 28 августа, читайте наш прогноз на эту встречу. Австрийцы дома не воспользовались шансом и уступили, что они покажут на выезде?
Брюгге

«Брюгге» в прошлой стадии еврокубков выступил очень грамотно, победив дома киевское «Динамо» со счетом 1:0 и удержав преимущество на выезде. Во внутреннем первенстве «черно-синие» не смогли обыграть скромный «Эйпен» (0:0), правда все равно располагаются на второй строчке.

В первом поединке бельгийцы Ванакен реализовал пенальти на десятой минуте.

«Брюгге» — «ЛАСК». Прогноз на матч 28 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

«Брюгге» сыграет против ЛАСКа 28 августа, читайте наш прогноз на эту встречу. Австрийцы дома не воспользовались шансом и уступили, что они покажут на выезде?
Брюгге

«Брюгге» в прошлой стадии еврокубков выступил очень грамотно, победив дома киевское «Динамо» со счетом 1:0 и удержав преимущество на выезде. Во внутреннем первенстве «черно-синие» не смогли обыграть скромный «Эйпен» (0:0), правда все равно располагаются на второй строчке.

В первом поединке бельгийцы Ванакен реализовал пенальти на десятой минуте.

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