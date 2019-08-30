Прогноз, ставки и коэффициенты Серро Портеньо — Ривер Плейт (30.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Серро Портеньо — Ривер Плейт (30.08.19)

Серро Портеньо — Ривер Плейт 30 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Кубок Либертадорес является главным клубным турнирном Южной Америки, формат турнира очень похож на европейскую Лигу чемпионов.  Победитель этой пары пройдёт в полуфинал, где сразится с сильнейшей командой пары «Бока Хуниорс» — ЛДУ Кито.

 

О матче

Первая встреча команд в Буэнос-Айресе завершилась победой «Ривер Плейт» со счетом 2:0. Для попадания в полуфинал аргентинской команде достаточно не проиграть в ответной встрече с разницей в 3 мяча или более. Если же гости забьют гол в этом матче, то парагвайскому клубу нужно будет забивать минимум 4 мяча для прохода дальше. Повторение результата первой игры, но уже в пользу «Серро Портеньо» приведет к дополнительному времени. Букмекеры не сомневаются, что в полуфинале окажется «Ривер Плейт», в то время как на проход парагвайцев коэффициент около 10,5. Вероятность победы хозяев в этом матче оценивается котировкой в районе 2,6, а успех гостей в районе 2,7.

 

Статистика для ставок

«Ривер Плейт» не проигрывает в 11 последних выездных матчах в Кубке Либертадорес (4 победы, 7 ничьих). Такая статистика позволяет рассчитывать на не проигрыш команды и в ближайшем поединке, а котировки на такой исход в районе 1,5.

 

В 4 из 5 предыдущих матчах в Кубке Либертадорес «Серро Портеньо» не забивал больше 1 мяча. Стоит присмотреться к ставке на такую же результативность команды в предстоящей игре за коэффициент около 1,6.

«Серро Портеньо» — «Ривер Плейт». 30.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Кубок Либертадорес. ¼ финала, ответные матчи. 

«Серро Портеньо» — «Ривер Плейт». 

Асунсьон. Стадион «Эстадио Генерал Пабло Рохас». 30.08.2019. 01:15 МСК.

Завершать программу четвертьфинальных матчей Кубка Либертадорес будет поединок между парагвайским «Серро Портеньо» и аргентинской командой «Ривер Плейт». Первый матч противостояния прошёл неделю назад в Буэнос-Айресе, принёс победу хозяевам поля со счётом 2:0. В предстоящей встрече «Ривер Плейт» считается фаворитом, даже несмотря на фактор поля и имеющееся преимущество. Мы же считаем, что парагвайцев немного недооценивают.

«Серро Портеньо»: третьи после семи туров

Парагвайское первенство началось не так давно. В этом чемпионате сыграно семь туров, а «Серро Портеньо» с 12-ю очками находится на третьей позиции, уступая «Олимпии» четыре балла. Но пока, чемпионат можно отставить на второй план, что будущие хозяева и делают, сконцентрировавшись на Кубке Либертадорес. Отыграться с 0:2 у сильнейшего клуба континента будет необычайно сложно, однако, мы отметим отличную домашнюю статистику «Серро Портеньо» именно в рамках международного турнира. В текущем розыгрыше КЛ команда из Асунсьона провела четыре поединка на своём поле и все их выиграла, в том числе 4:1 у «Атлетико Минейро» и 2:1 у «Сан Лоренцо», находящегося на данный момент выше в турнирной таблице аргентинского первенства, нежели «Ривер Плейт». Статистика говорит о том, что «Серро Портеньо» в домашних матчах опасен.

«Ривер Плейт»: за два дня до дерби

«Ривер Плейт» с «Серро Портеньо» отыграет ночью 30 августа, а вечером первого сентября «миллионерам» на своём поле принимать «Бока Хуниорс» в рамках очередного тура аргентинской Суперлиги. Оба матча имеют огромную важность, однако, отметим, что у «Ривер Плейт» над парагвайцами имеется приличное преимущество, и практически всё в этой дуэли может решить один забитый гол. Само по себе поражение от «Серро Портеньо» абсолютно не критично. А вот, неудача в поединке с «Бокой» будет крайне неприятной. 

В аргентинском первенстве «Ривер Плейт» находится на пятой строчке после 4-х сыгранных туров. В активе «миллионеров» 7 очков, это на три балла меньше, чем у «Боки». В рамках текущего розыгрыша Кубка Либертадорес, «Ривер Плейт» провёл четыре поединка, трижды сыграл вничью и один раз победил. Победа была зафиксирована над чилийской командой «Палестино». В целом, цифры неплохие, но и не идеальные.

История личных встреч

«Серро Портеньо» и «Ривер Плейт» играли между собой пять раз. Один матч завершился вничью 1:1, однажды победил «Серро Портеньо» со счётом 2:1, трижды «Ривер Плейт» брал верх, в том числе, и в первом матче текущего противостояния со счётом 2:0.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Ривер Плейт» имеет преимущество над «Серро Портеньо» по составу и возможностям. Однако, обращаем внимание на то, что аргентинцам в предстоящей игре победа кровь из носа не нужна. Более того, «Ривер Плейт» может даже проигрывать, но минимально, либо с забитым мячом. Также не забываем, что меньше, чем через трое суток после матча с «Серро Портеньо» «Ривер Плейт» проведёт поединок против «Бока Хуниорс», который для «миллионеров» не менее важен, нежели матч Кубка Либертадорес. Вряд ли тренерский штаб на предстоящую встречу выставит основной состав, и это может прямо повлиять на результативность игры.

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