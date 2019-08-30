Прогноз Флуминенсе — Коринтианс (30.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Флуминенсе — Коринтианс (30.08.19), ставки и коэффициенты

«Флуминенсе» — «Коринтианс». 30.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Южноамериканский кубок. ¼ финала, ответный матч.

«Флуминенсе» — «Коринтианс».

Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана». 30.08.2019. 03:30 МСК.

В рамках ответных матчей ¼ финала Южноамериканского кубка «Флуминенсе» сразится с «Коринтиансом». В первом поединке противостояния бразильские команды между собой сыграли вничью 0:0. Такой результат сохранил за обеими командами неплохие шансы на итоговый успех. Что же касается выставленной линии, то букмекеры явного фаворита в поединке не определили. «Коринтианс» на пройденной дистанции выглядит лучше, однако, в первом матче противостояния «Тимао» так победить и не смог. Кроме того, не забываем о факторе поля, который в данном случае будет на стороне коллектива из Рио-де-Жанейро.

«Флуминенсе»: недельная пауза поможет «триколор»?

На стыке июля и августа, «Флуминенсе» добился двух подряд домашних побед, сперва над «Пеньяролем» в ответном матче 1/8 финала Южноамериканского кубка, а после, над «Интернасьоналем», уже в Серии А. Но это был всего лишь всплеск позитива, после этих двух викторий, «Флу» проиграл «Атлетико Минейро» и ССА, причём, ССА дома. Эта неудача повлекла за собой смену тренера. На прошлой неделе «Флу» отыграл вничью с «Коринтиансом» в первом матче ¼ финала ЮК. 

Пока главный у «Флуминенсе» не назначен, Маркао, ассистент предыдущего наставника, работает с приставкой и.о. Очевидно, что после ничьей 0:0, которую можно назвать положительным результатом, руководство клуба решило дать шанс этому 47-летнему специалисту. Возможно, предстоящий поединок, вернее, его результат, и решит дальнейшую судьбу Маркао. Мы считаем, что такая ситуация в минус ставке на «Флуминенсе». У Маркао нет опыта работы главным, ответственность высока, тем более, впереди домашний матч, всё это очень вероятно, приведёт к ошибкам.

«Коринтианс»: вероятный полуфиналист?

«Коринтианс» по всем параметрам выглядит предпочтительнее своего будущего соперника, и домашняя ничья 0:0 не должна вводить в заблуждение. Однозначно, «Тимао» желали на своём поле победить «Флу», но ведь ничего страшного не произошло. Более того, теперь, команду из Сан-Паулу вполне устроит и ничья в Рио, главное, чтобы эта ничья была результативной. Текущая форма «Коринтианса» стабильно хорошая, будущие гости не проигрывали с 14 июля, на протяжении 11 матчей. В последнее время, правда, нередко играли вничью, что несколько ухудшило турнирное положение в таблице Серии А. Однако, ничего критического нет, «Коринтианс» расположен на пятой позиции, всего лишь в пяти очках от лидирующих «Фламенго» и «Сантоса». 

Перед «Коринтиансом» стоит основная задача на текущий сезон – пробиться в Кубок Либертадорес. Также наверняка в задачах команды фигурирует и борьба за титул сильнейшего в Бразилии, ведь «Коринтианс» не так давно, а именно, в 2017 году, становился чемпионом страны. В гостях в рамках Южноамериканского кубка «Коринтианс» имеет отличную статистику, две победы в основное время над «Монтевидео Уондерерс» и «Депортиво Лара», а также ничья с «Расингом» 1:1 и последовавшая победа над аргентинцами в серии пенальти. В Серии А гостевая статистика «Коринтианса» не такая красочная: две победы при 4-х ничьих и двух поражениях, 9:7 разница мячей.

Травмированные и дисквалифицированные

«Флуминенсе»
Не сыграют: Матеус Ферраз, Педро.

«Коринтианс»
Травмированных нет

История личных встреч

«Флуминенсе» и «Коринтианс» играли между собой 39 раз, 13 побед «триколор», 12 матчей завершились вничью при 14-ти выигрышах «Коринтианса», 39:39 разница мячей. На «Маракане» «Флуминенсе» имеет преимущество над «Тимао», «триколор» выиграли 7 матчей при 7-ми ничьих и 4-х поражениях, 21:15 разница мячей.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

У «Коринтианса» лучшая оборона в Серии А, всего лишь 9 пропущенных мячей в 16-ти матчах первенства, поэтому смело можно делать ставку на эту команду, даже в гостевых матчах. Южноамериканский кубок является самым быстрым способом обеспечить себе место в Кубке Либертадорес на будущий сезон. 

«Флуминенсе» имеет приличный потенциал, однако, в текущем сезоне «триколор» сильно «трясёт». Сейчас у команды отсутствует главный тренер, а и.о. Маркао, не имеет должного опыта, т.е. склонен принимать неверные решения. Мы считаем, что в данной паре стоит сделать выбор в пользу гостей. А что касается тоталов, то вряд ли предстоящая встреча будет результативной по двум основным причинам: гости отлично играют в обороне и не забываем о высоком статусе матча.

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